Зачем брать с собой в отпуск обычный шарик: простой лайфхак

О чём вы узнаете:
- Шарик защищает косметику от протекания
- Как сделать защиту для бутылок
- Простой лайфхак для чемодана
Упаковка багажа перед отпуском или обратной дорогой нередко превращается в настоящее испытание. Одним из самых неприятных сюрпризов по прибытии может стать разлитая косметика, которая оставляет пятна на одежде, полотенцах и сувенирах. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание Gazeta.pl, обычный воздушный шарик может стать простой и дешёвой дополнительной защитой от протекания жидких средств в чемодане.
Как работает лайфхак с воздушным шариком
Гибкая резинка создает дополнительный защитный слой для различных бутылок - от маленьких флаконов с духами до контейнеров с шампунем, гелем для душа или солнцезащитным кремом.
Чтобы сделать такой защитный чехол, нужно:
- Подготовить шарик: возьмите обычный воздушный шарик и отрежьте его горлышко примерно в двух сантиметрах от края.
- Закрепить: полученный кусочек резинки растяните и плотно натяните непосредственно на крышку или место застежки бутылки.
- Правильно подобрать размер: для маленьких флаконов подойдут небольшие шарики, а для более широких крышек - стандартные или большие.
Резиновое покрытие плотно прилегает к крышке и помогает дополнительно защитить место соединения от случайной утечки во время транспортировки. В то же время такой способ не заменяет надежно закрытую крышку или герметичный пакет, особенно если речь идет об авиаперелете.
Сам процесс занимает менее минуты и требует лишь воздушного шарика и ножниц.
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Об источнике: Gazeta.pl
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