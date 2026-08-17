Зачем брать с собой в отпуск обычный шарик: простой лайфхак

Воздушный шарик в чемодане поможет защитить косметику от протекания. Простой лайфхак для упаковки флаконов, который занимает всего минуту.

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Зачем брать с собой в путешествие воздушный шарик / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Шарик защищает косметику от протекания

Как сделать защиту для бутылок

Простой лайфхак для чемодана

Упаковка багажа перед отпуском или обратной дорогой нередко превращается в настоящее испытание. Одним из самых неприятных сюрпризов по прибытии может стать разлитая косметика, которая оставляет пятна на одежде, полотенцах и сувенирах. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Gazeta.pl, обычный воздушный шарик может стать простой и дешёвой дополнительной защитой от протекания жидких средств в чемодане.

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Как работает лайфхак с воздушным шариком

Гибкая резинка создает дополнительный защитный слой для различных бутылок - от маленьких флаконов с духами до контейнеров с шампунем, гелем для душа или солнцезащитным кремом.

Чтобы сделать такой защитный чехол, нужно:

Подготовить шарик: возьмите обычный воздушный шарик и отрежьте его горлышко примерно в двух сантиметрах от края.

возьмите обычный воздушный шарик и отрежьте его горлышко примерно в двух сантиметрах от края. Закрепить: полученный кусочек резинки растяните и плотно натяните непосредственно на крышку или место застежки бутылки.

полученный кусочек резинки растяните и плотно натяните непосредственно на крышку или место застежки бутылки. Правильно подобрать размер: для маленьких флаконов подойдут небольшие шарики, а для более широких крышек - стандартные или большие.

Резиновое покрытие плотно прилегает к крышке и помогает дополнительно защитить место соединения от случайной утечки во время транспортировки. В то же время такой способ не заменяет надежно закрытую крышку или герметичный пакет, особенно если речь идет об авиаперелете.

Сам процесс занимает менее минуты и требует лишь воздушного шарика и ножниц.

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Об источнике: Gazeta.pl Gazeta.pl - один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и оставить собственные комментарии по той или иной теме.

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