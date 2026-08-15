Зачем класть салфетку на пол возле раковины: хитрость на кухне

Зачем оставлять полотенце у раковины - этот простой трюк помогает защитить кухонный пол от влаги, пятен и повреждений, а также облегчает уборку.

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Салфетка на полу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем класть салфетку возле кухонной раковины

Как простой трюк помогает защитить пол от воды

Какие салфетки лучше всего подходят для этого способа

Во время мытья посуды, фруктов, овощей или обычной уборки на кухне капли воды часто попадают на пол. Даже если их немного, со временем влага может оставлять пятна, портить покрытие и создавать скользкую поверхность. Простое полотенце или абсорбирующая салфетка, оставленные возле раковины, помогают решить эту проблему без лишних усилий. Главред расскажет подробнее.

Такой бытовой трюк особенно удобен для кухонь, где раковина расположена близко к полу, а вода регулярно разбрызгивается во время мытья посуды. Салфетка впитывает капли сразу после того, как они попадают на поверхность, поэтому вокруг рабочей зоны остается меньше влаги.

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Зачем оставлять салфетку возле раковины

Основная функция салфетки - быстро впитывать воду в том месте, где она скапливается чаще всего. Это особенно актуально для ламината, паркета и других напольных покрытий, которые плохо переносят длительный контакт с влагой.

Если вода регулярно попадает в стыки ламината или деревянных панелей, материал может постепенно набухать, терять форму и повреждаться. Своевременная уборка даже небольших луж помогает поддерживать пол в надлежащем состоянии.

Кроме того, сухая поверхность возле раковины снижает риск случайно поскользнуться. Это особенно важно, когда на кухне много людей или часто приходится переносить горячие кастрюли, тарелки или другую посуду.

Еще одно преимущество такого способа - экономия времени. Небольшое количество воды можно быстро убрать салфеткой, не доставая швабру и ведро. В результате обычные кухонные дела не прерываются из-за каждой капли, попавшей на пол.

Где ещё пригодится абсорбирующая салфетка

Этот принцип можно использовать и в других местах, где часто появляется лишняя влага. Например, небольшое полотенце или салфетку можно положить:

под миску с водой для домашних животных;

под вазоны с комнатными растениями;

возле раковины в ванной комнате;

у входа в дом во время дождя или снега;

рядом с местом, где регулярно моют овощи и фрукты.

Какую салфетку лучше использовать

Для этого подойдут салфетки из микрофибры, хлопковые полотенца, целлюлозные салфетки или другой материал, хорошо впитывающий воду. Размер следует подбирать в зависимости от площади возле раковины: салфетка должна впитывать влагу, но не мешать передвигаться по кухне.

В то же время не стоит оставлять ткань постоянно мокрой. После того как салфетка хорошо намокла, её нужно высушить или заменить на чистую. Тканевые полотенца желательно регулярно стирать, поскольку влажная среда способствует появлению неприятного запаха.

Бумажные полотенца можно использовать для одноразовой уборки небольших луж, после чего их лучше выбросить. Такой простой прием не требует специальных покупок, но помогает поддерживать кухню более сухой, чистой и безопасной.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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