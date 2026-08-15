Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

Руслана Заклинская
15 августа 2026, 15:59обновлено 15 августа, 16:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Кривом Роге произошел пожар, есть пострадавшие.
РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно
Ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Главное:

  • Россия нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Кропивницкому
  • В Кривом Роге пострадали два человека
  • В городах возникли пожары

Российские оккупанты днём 15 августа нанесли ракетные удары по Кривому Рогу и Кропивницкому. В результате атаки есть раненые, возникли пожары. Об этом сообщили в Днепропетровской и Кропивницкой ОВА.

В Днепропетровской области сначала объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, а затем сообщили и о ракетной опасности.

видео дня

Удар по Кривому Рогу

Около 14:54 мониторинговые каналы сообщили о приближении ракеты к Кривому Рогу. Через несколько минут в городе раздался взрыв. В районе вероятного места попадания очевидцы зафиксировали облако дыма.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил российский удар по Кривому Рогу. По его словам, в результате атаки возник пожар, а один человек получил ранение.

"Возник пожар. Ранение получил мужчина", - рассказал Ганжа.

Из-за вражеской атаки в городе частично отключилось электричество. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул позже уточнил, что ранения получили два человека.

"Враг нанес удар по нашему городу. Два человека пострадали. Ведутся работы по тушению пожара. Ситуация с электричеством уже стабилизирована", - написал он.

Позже Вилкул добавил, что оба раненых в результате российской атаки находятся в тяжелом состоянии.

"Один мужчина, 61 год - политравма, состояние тяжелое, но стабильное. Второй мужчина - травматическая ампутация ноги, уже в операционной, врачи борются за его жизнь", - отметил председатель Совета обороны Кривого Рога.

Удар по Кропивницкому

Во время массированного удара российские ракеты также двигались в направлении Кировоградской области и Кропивницкого. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских целей.

"Друзья! Кировоградская область под вражеским обстрелом. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть! И берегите себя", - призвал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По данным мониторинговых каналов, по Кропивницкому и пригороду могли быть применены ракеты различных типов, в частности Х-59, Х-69 и S8000 "Бандероль". По предварительным данным, войска страны-агрессора могли атаковать город примерно 10 ракетами.

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

По словам начальника Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в Кропивницком районе зафиксировали возгорание на открытой территории. В настоящее время информация о последствиях атаки уточняется.

К каким последствиям могут привести удары РФ зимой - мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил риски, с которыми Украина может столкнуться в ходе нового зимнего сезона. По его словам, наиболее серьезные проблемы могут возникнуть не столько с электроэнергией, сколько с водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением.

"Без электроэнергии мы вряд ли останемся надолго. У нас работают системы, особенно атомная генерация. А вот с водой могут возникнуть серьезные проблемы – и с водоснабжением, и с водоотведением, и с теплоснабжением", – отметил Свитан в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что именно электроэнергия, тепло и вода могут стать тремя главными вызовами для Украины зимой. В то же время с обеспечением населения топливом, едой и одеждой, по его мнению, ситуация менее критична, поскольку эти ресурсы можно доставлять разными путями.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, военно-политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что Россия изменила тактику и делает ставку на баллистические ракеты и реактивные дроны. Мусиенко подчеркнул, что противник рассчитывает на ежедневные удары небольшими партиями.

Как ранее сообщал Главред, Измаильская РГА сообщила о ночном ударе дронов по портовой инфраструктуре. На месте прилета возник пожар.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк предупредил о возможном усилении атак на энергетическую инфраструктуру Украины осенью. Черняк заявил, что среди потенциальных целей могут оказаться газовые объекты в Полтавской и Харьковской областях.

Читайте также:

О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Кривого Рога Кропивницкий новости Кропивницкого ракетный удар Кривой Рог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

16:36Украина
РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

15:59Украина
РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Последние новости

16:55

Лицензия на ракеты для Patriot не решит проблему ПВО: что ждет Украину зимой

16:39

Стоит ли промывать рис перед приготовлением: когда это испортит ваше блюдо

16:36

Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

16:28

Легкая верхняя одежда на осень 2026: как модно встретить похолоданиеВидео

16:19

Гороскоп Таро на завтра 16 августа: Тельцам - идти дальше, Скорпиону - вперед

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
16:01

Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутеромВидео

15:59

РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

15:57

Испытания для отношений: какие знаки зодиака почувствуют ретроград 2026 года

15:51

Как усилить действие порошка при стирке: хитрый трюк с мусорным пакетом

Реклама
15:40

В чем пойти на свадьбу: трендовые платья для дорогого образа

15:30

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чегоВидео

15:28

Почему нельзя примерять чужую обувь: основные предостережения и приметы

15:25

"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

15:16

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:15

Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

14:44

Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

14:40

Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

14:32

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:21

Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часаВидео

14:08

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

Реклама
13:58

Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

13:48

Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

13:47

Киркоров разрыдался из-за своей старости: "На колясочке вывозят"

13:39

Деньги списываются, а оплата не проходит: в ПриватБанке произошел серьезный сбой

13:36

На территории Украины когда-то был океан: в какой области он простирался

12:54

Украина разнесла завод "Роскосмоса" и поразила аэродром с МиГ-31К - ЗеленскийВидео

12:41

Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"

12:37

Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктовВидео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 августа: Девам — новые эмоции, Стрельцам — облегчение

11:41

Зеленые помидоры не пропадут: простой рецепт необычного варенья на зимуВидео

11:40

В России хотят окончания войны: наступил переломный момент, население обеспокоено

11:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 августа: Свиньям - опыт, Обезьянам - споры

11:06

Можно ли грызть прямо с початка: как правильно есть вареную кукурузуВидео

11:01

Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

10:51

Бронированный "Остин" и тайна с факелами. Третий корпус Билецкого организовал прощание с Коновальцем

10:45

"Сделали парную татуировку": Денисенко показала "ангельский" символ на телеВидео

10:20

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрикаФото

09:56

Витвицкая удивила признанием накануне родов: "Можно буквально ощутить"

09:49

Изысканная закуска за 10 минут: рецепт маринованного сала в банке

09:22

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атакиВидео

Реклама
09:13

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

08:46

"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известноВидео

08:39

Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

07:57

РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых — дети

05:55

"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

05:11

Могут быстро захватить огород: о каких опасных растениях предупреждают специалисты

04:30

Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

04:03

Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

03:21

Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять