РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

В Кривом Роге произошел пожар, есть пострадавшие.

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Ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

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Россия нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Кропивницкому

В Кривом Роге пострадали два человека

В городах возникли пожары

Российские оккупанты днём 15 августа нанесли ракетные удары по Кривому Рогу и Кропивницкому. В результате атаки есть раненые, возникли пожары. Об этом сообщили в Днепропетровской и Кропивницкой ОВА.

В Днепропетровской области сначала объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, а затем сообщили и о ракетной опасности.

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Удар по Кривому Рогу

Около 14:54 мониторинговые каналы сообщили о приближении ракеты к Кривому Рогу. Через несколько минут в городе раздался взрыв. В районе вероятного места попадания очевидцы зафиксировали облако дыма.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил российский удар по Кривому Рогу. По его словам, в результате атаки возник пожар, а один человек получил ранение.

"Возник пожар. Ранение получил мужчина", - рассказал Ганжа.

Из-за вражеской атаки в городе частично отключилось электричество. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул позже уточнил, что ранения получили два человека.

"Враг нанес удар по нашему городу. Два человека пострадали. Ведутся работы по тушению пожара. Ситуация с электричеством уже стабилизирована", - написал он.

Позже Вилкул добавил, что оба раненых в результате российской атаки находятся в тяжелом состоянии.

"Один мужчина, 61 год - политравма, состояние тяжелое, но стабильное. Второй мужчина - травматическая ампутация ноги, уже в операционной, врачи борются за его жизнь", - отметил председатель Совета обороны Кривого Рога.

Удар по Кропивницкому

Во время массированного удара российские ракеты также двигались в направлении Кировоградской области и Кропивницкого. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских целей.

"Друзья! Кировоградская область под вражеским обстрелом. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть! И берегите себя", - призвал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По данным мониторинговых каналов, по Кропивницкому и пригороду могли быть применены ракеты различных типов, в частности Х-59, Х-69 и S8000 "Бандероль". По предварительным данным, войска страны-агрессора могли атаковать город примерно 10 ракетами.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

По словам начальника Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в Кропивницком районе зафиксировали возгорание на открытой территории. В настоящее время информация о последствиях атаки уточняется.

К каким последствиям могут привести удары РФ зимой - мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил риски, с которыми Украина может столкнуться в ходе нового зимнего сезона. По его словам, наиболее серьезные проблемы могут возникнуть не столько с электроэнергией, сколько с водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением.

"Без электроэнергии мы вряд ли останемся надолго. У нас работают системы, особенно атомная генерация. А вот с водой могут возникнуть серьезные проблемы – и с водоснабжением, и с водоотведением, и с теплоснабжением", – отметил Свитан в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что именно электроэнергия, тепло и вода могут стать тремя главными вызовами для Украины зимой. В то же время с обеспечением населения топливом, едой и одеждой, по его мнению, ситуация менее критична, поскольку эти ресурсы можно доставлять разными путями.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, военно-политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что Россия изменила тактику и делает ставку на баллистические ракеты и реактивные дроны. Мусиенко подчеркнул, что противник рассчитывает на ежедневные удары небольшими партиями.

Как ранее сообщал Главред, Измаильская РГА сообщила о ночном ударе дронов по портовой инфраструктуре. На месте прилета возник пожар.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк предупредил о возможном усилении атак на энергетическую инфраструктуру Украины осенью. Черняк заявил, что среди потенциальных целей могут оказаться газовые объекты в Полтавской и Харьковской областях.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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