Угроза экстремальных солнечных бурь: ученые предупредили о серьезной опасности

Опасность связана и с возможными сбоями компьютерных систем. Частицы солнечного происхождения могут вызывать ошибки в электронике.

https://glavred.info/nauka/ugroza-ekstremalnyh-solnechnyh-bur-uchenye-predupredili-o-sereznoy-opasnosti-10788560.html Ссылка скопирована

Появилось предупреждение о мощной магнитной буре / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Вспышки на Солнце представляют опасность не только для работы спутников

Опасность связана и с возможными сбоями компьютерных систем

Сильные солнечные вспышки могут представлять опасность не только для работы спутников и связи, но и для гражданской авиации.

Во время экстремальной космической погоды на высоте полета самолетов резко возрастает уровень радиации, а высокоэнергетические частицы способны нарушать работу бортовой электроники, установили исследователи Космического центра Университета Суррея.

видео дня

Они отмечают, что во время мощной солнечной бури в ноябре 2025 года радиационный фон на крейсерской высоте кратковременно увеличился почти в десять раз.

Опасность связана и с возможными сбоями компьютерных систем. Частицы солнечного происхождения могут вызывать ошибки в электронике, что повышает нагрузку на экипаж и в отдельных случаях способно затронуть критически важные функции самолета.

Особенно уязвимыми считаются полярные маршруты, где защитное магнитное поле Земли слабее. Однако при исключительно сильных бурях последствия могут ощущаться и на более низких широтах.

Ученые предлагают создать специальную шкалу для оценки радиационных рисков в авиации. Она должна помочь авиакомпаниям заранее определять необходимость изменения маршрутов или отмены рейсов во время экстремальных солнечных явлений.

Ученые нашли гигантский запас воды на окраине ранней Вселенной

Астрономы обнаружили возле далекого квазара APM 08279+5255 колоссальное скопление водяного пара. Объект находится на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли, а его происхождение относится к самым ранним периодам истории Вселенной.

Исследователи считают найденное облако крупнейшим из известных космических резервуаров воды. Его открытие также позволяет получить больше информации о том, насколько рано вода могла существовать и накапливаться во Вселенной.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред