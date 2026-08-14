Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

Куриная печень часто считается капризным продуктом: она может быстро пересушиться и стать жесткой. Однако есть простой способ сделать ее мягкой и сочной - приготовить в кляре.
Секрет нежности - кляр из яиц, майонеза и муки
Для приготовления кляра достаточно взбить яйца с майонезом, добавить муку, измельченный чеснок и свежую зелень. Смесь должна быть густой и однородной, чтобы хорошо держаться на кусочках печени. Именно кляр создает защитную оболочку, которая не дает продукту пересохнуть во время жарки, говорится на странице anna sholkova в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- соль – по вкусу
- любимая приправа – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Для кляра:
- яйца – 3 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- мука – 4 ст.л.
- чеснок – 2–3 зубчика
- свежая зелень – по вкусу
Подготовка печени
Прежде чем обмакивать печень в кляр, её нужно тщательно промыть, просушить бумажными полотенцами и удалить плёнки и прожилки. Крупные куски стоит разрезать, чтобы они равномерно прожарились. Затем печень следует посолить и добавить любимые специи.
На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла кусочки печени в кляре быстро обжариваются с обеих сторон. Важно не делать огонь слишком сильным: тогда кляр не подгорит, а печень внутри останется нежной. Готовое блюдо лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Печень в кляре прекрасно вкусна сразу после приготовления. Её можно подать с гарниром, свежими овощами или лёгким соусом.
Смотрите видео с рецептом куриной печени в кляре:
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Об авторе: anna_sholkova
anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в социальных сетях Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 57 тысяч пользователей социальной сети Instagram.
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