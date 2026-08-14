Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

Рассказываем, как приготовить куриную печень с нежной текстурой и аппетитной корочкой.

https://glavred.info/recipes/nezhnaya-kurinaya-pechen-s-zolotistoy-korochkoy-bystryy-recept-na-skovorode-10788551.html Ссылка скопирована

Куриная печень в кляре / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Куриная печень часто считается капризным продуктом: она может быстро пересушиться и стать жесткой. Однако есть простой способ сделать ее мягкой и сочной - приготовить в кляре.

Секрет нежности - кляр из яиц, майонеза и муки

Для приготовления кляра достаточно взбить яйца с майонезом, добавить муку, измельченный чеснок и свежую зелень. Смесь должна быть густой и однородной, чтобы хорошо держаться на кусочках печени. Именно кляр создает защитную оболочку, которая не дает продукту пересохнуть во время жарки, говорится на странице anna sholkova в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

соль – по вкусу

любимая приправа – по вкусу

растительное масло – для жарки

Для кляра:

яйца – 3 шт.

майонез – 2 ст.л.

мука – 4 ст.л.

чеснок – 2–3 зубчика

свежая зелень – по вкусу

Подготовка печени

Прежде чем обмакивать печень в кляр, её нужно тщательно промыть, просушить бумажными полотенцами и удалить плёнки и прожилки. Крупные куски стоит разрезать, чтобы они равномерно прожарились. Затем печень следует посолить и добавить любимые специи.

видео дня

На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла кусочки печени в кляре быстро обжариваются с обеих сторон. Важно не делать огонь слишком сильным: тогда кляр не подгорит, а печень внутри останется нежной. Готовое блюдо лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Печень в кляре прекрасно вкусна сразу после приготовления. Её можно подать с гарниром, свежими овощами или лёгким соусом.

Смотрите видео с рецептом куриной печени в кляре:

Читайте также:

Об авторе: anna_sholkova anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в социальных сетях Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 57 тысяч пользователей социальной сети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред