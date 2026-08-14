Стоит ли замораживать помидоры на зиму: основные правила и лайфхаки

Замораживание помидоров изменяет текстуру овощей из-за образования кристаллов льда. Их, лучше использовать для приготовления соусов, супов и горячих блюд.

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Как правильно замораживать помидоры / Коллаж: Главред, скриншоты

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Можно ли замораживать свежие помидоры на зиму

Как меняется текстура томатов после размораживания

Какие способы заморозки наиболее удобны

В разгар летнего сезона, когда урожай томатов превосходит все ожидания, хозяева ищут простые способы сохранить овощи на зиму. Традиционная консервация - не единственный вариант, ведь морозильная камера позволяет сохранить вкус и часть питательных свойств томатов без сложной обработки. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Корреспондент.net, замораживание спелых томатов является безопасным способом их заготовки при условии соблюдения правил хранения. В то же время необходимо учитывать изменения текстуры, которым подвергаются овощи после размораживания.

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Что происходит с помидорами в морозильной камере

Помидоры более чем на 90% состоят из воды. Во время замораживания вода превращается в лёд, а кристаллы льда повреждают клеточные структуры растительной ткани.

Именно поэтому после размораживания помидоры теряют первоначальную плотность, становятся мягче и могут выделять больше сока. Это нормальное следствие замораживания, а не обязательно признак порчи продукта.

Из-за изменения текстуры замороженные помидоры не очень подходят для свежих салатов или бутербродов. Зато они хорошо подходят для блюд, в которых овощи подвергаются термической обработке.

Видео о том, как заморозить помидоры, можно посмотреть здесь:

Кулинарное назначение: где использовать замороженные помидоры

Замороженные помидоры можно использовать для приготовления:

заправок и соусов: для борща, пасты, запеканок и подливок;

для борща, пасты, запеканок и подливок; первых и вторых блюд: овощного рагу, супов, тушеного мяса или рыбы;

овощного рагу, супов, тушеного мяса или рыбы; выпечки: домашней пиццы, кишей и соленых пирогов;

домашней пиццы, кишей и соленых пирогов; полуфабрикатов: томатного пюре, соусов или домашнего сока.

Правила отбора и подготовки плодов

Главный принцип качественной заморозки - морозильная камера не улучшает состояние продукта, а лишь помогает сохранить его в том состоянии, в котором он был на момент заготовки.

Выбирайте спелые и качественные помидоры без плесени, гнили и значительных повреждений.

Перезрелые или сильно поврежденные плоды лучше сразу переработать на сок, пюре или соус.

Перед замораживанием помидоры нужно вымыть и тщательно обсушить, чтобы на поверхности не образовывался лишний лед.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Способы замораживания: от простых до практичных

Выбор метода зависит от того, как именно вы планируете использовать помидоры зимой.

С предварительным бланшированием и без кожицы

Помидорымоют, окунают в кипяток примерно на 30 секунд, а затем перекладывают в холодную воду. После этого кожицу можно легко снять. Очищенные плоды замораживают целиком или нарезают кубиками или дольками.

Быстрая заморозка без бланширования

Помидоры моют, тщательно обсушивают и замораживают целиком или нарезанными. Это один из самых простых способов быстро переработать большой урожай.

Замораживание томатного полуфабриката

Из томатов можно заранее приготовить сок, пюре или соус, а затем разложить массу порциями в соответствующие контейнеры или формы и заморозить. Такой вариант удобен для дальнейшего приготовления супов, соусов и тушеных блюд.

Для длительного хранения замороженных продуктов USDA рекомендует поддерживать температуру морозильной камеры на уровне 0 °F (-18 °C) или ниже. Если вы замораживаете жидкие томатные заготовки в контейнерах, оставляйте свободное пространство, так как жидкость при замерзании расширяется.

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Об источнике: Корреспондент.net Корреспондент.net: это один из старейших украинских информационно-новостных порталов, который освещает события в Украине и мире, а в материалах о стиле жизни опирается на официальные данные международных организаций (в частности, USDA).

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