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Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целей

Дарья Пшеничник
14 августа 2026, 12:06
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Среди пострадавших объектов - Балаклавская ТЭС в Севастополе, подстанции в Бердянске, Мариуполе и Приморске.

Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целей
"Мадяр" заявил о поражении сотен российских энергетических узлов / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБР имени короля Данила, facebook.com/Brovdi.Art

Кратко:

видео дня
  • СБС поразили 240 энергоузлов РФ с 1 по 13 августа
  • Еще +29 объектов обесточены на юге ВОТ
  • Под ударом Балаклавская ТЭС в Севастополе

Силы беспилотных систем Украины с 1 по 13 августа поразили 240 энергоузлов российских захватчиков. Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" в своем Telegram-канале.

Последнюю партию целей командующий обнародовал отдельно - речь идет об объектах на юге временно оккупированных территорий.

"Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на юге ВОТ посетил "Птица СБС" в рамках операции "Крымский рубильник off", - объявил "Мадяр" о новых результатах работы своих воинов.

Цель - не только свет

Ключевая военная логика таких ударов выходит за пределы экономического давления на оккупантов. Обесточенные стационарные радары и другие элементы противовоздушной обороны РФ теряют работоспособность, что нарушает целостность вражеского контура защиты воздушного пространства.

Именно это, по словам командующего, открывает коридоры для последующих ударов со стороны Сил обороны Украины.

Смотрите видео эффективной работы СБС по поражению энергообъектов противника:

Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целей

Перечень пораженных объектов

Самая заметная цель в списке - Балаклавская ТЭС в Севастополе. Остальные объекты сосредоточены в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, причем часть подстанций попала под удар повторно.

В Бердянске Запорожской области поражены подстанции ПС 150 кВ "Бердянская" (дважды), ПС 110 кВ "ГПП" (дважды), ПС 150 кВ "Морская", ПС 110 кВ "Факел", ПС 110 кВ "Лазурная" и ещё одна электроподстанция. Также в регионе - ПС 150 кВ "Бильмак" в Каменке, ПС 150 кВ "Приморская" в Приморске, ПС 150 кВ "Черниговка" в Черниговке, ПС 150 кВ "Ботиевская" в Приморском Посаде, две ПС 150 кВ "Андреевка" в Андреевке и объект в Сокологорном.

В Донецкой области дроны СБС поразили мариупольские подстанции ПС 110 кВ "Город-3", ПС 110 кВ "НС-2", ПС 110 кВ "Ильич" и ПС 110 кВ "Город-6", а также газораспределительную станцию ГРС-1 "Мариуполь". Также под ударом оказались ПС 110 кВ "Володарская" в Никольском и электроподстанции в Винницком, Ровнополье и Широкино.

Отдельный блок целей - Луганская область, где обесточены электроподстанции в Сватово, Михайловке, Лозовском и Араповке.

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Какие последствия испытывает РФ из-за украинских атак

Главред писал, что, по словам эксперта Дженнифер Паркер, украинские беспилотники позволяют поражать цели на дистанциях, которые ранее были доступны только дорогостоящим ракетным комплексам и боевой авиации, и это уже меняет представление о том, как будут вестись будущие вооруженные конфликты.

Одним из последствий украинской кампании по нанесению ударов вглубь РФ стала проверка боеспособности российской системы противовоздушной обороны, которую до 2022 года считали одним из сильнейших элементов армии РФ. Паркер констатирует, что её реальная эффективность оказалась ниже довоенных ожиданий.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 13 августа украинские дроны атаковали РФ и объекты на временно оккупированных территориях. В частности, взрывы прогремели в Башкортостане. Силы обороны нанесли удар по "Газпром нефтехим Салават".

Также Силы обороны Украины 10 августа нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в городе Тобольске Тюменской области РФ. Зафиксировано попадание в центральную газофракционирующую установку предприятия.

Ранее стало известно, что 7 августа в Екатеринбурге был атакован крупный склад компании Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

Накануне, 6 августа, в Башкортостане был поражён НПЗ "Башнефть-Новойл". В Ярославской области - почти в 700 километрах от нашей границы - НПЗ "Славнефть-Янос".

О личности: кто такой "Мадяр"

Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.

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