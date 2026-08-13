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В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

Руслан Иваненко
13 августа 2026, 22:58
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Германия изменила правила предоставления убежища для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет и разъяснила условия пребывания и возможную депортацию.
Германия, беженцы
Германия изменила правила защиты для украинцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Германия изменила правила защиты для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет
  • Новые правила вступают в силу с 31 июля 2026 года
  • Ранее предоставленная защита продлена до марта 2028 года

Германия изменила правила предоставления временной защиты для части украинских мужчин призывного возраста. Новые ограничения касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, прибывших в страну после 31 июля 2026 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.

Изменения связаны с вступлением в силу соответствующего пункта решения Совета ЕС. Отныне временную защиту смогут получить мужчины призывного возраста, выполнившие воинскую обязанность. Для этого они должны подтвердить, что выехали из Украины на законных основаниях или имеют освобождение от военной службы.

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В то же время новые правила не распространяются на мужчин, которые находились в Германии до 31 июля 2026 года и уже получили временную защиту. Для них статус, как и для других украинских беженцев, автоматически продлевается до марта 2028 года.

"Резерв+
"Резерв+" / Инфографика: Главред

Украинские мужчины мобилизационного возраста, не имеющие оснований для получения временной защиты, но желающие остаться в Германии, могут подать заявление о предоставлении убежища. Такие обращения Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) будет рассматривать в индивидуальном порядке.

В то же время в немецком МВД не исключили возможности депортации тех украинцев, у которых не будет законных оснований для пребывания в стране.

"Украинские граждане, нелегально пребывающие в Германии, могут быть депортированы, если в отношении них существуют действующие общие правовые основания для выдворения иностранцев", - сообщили в ведомстве.

Возвращение украинцев домой - мнение Буданова

Кирилл Буданов считает, что массовое возвращение украинцев, находящихся за рубежом, возможно только после создания безопасных и благоприятных условий для жизни в Украине.

По его мнению, для этого необходимы три ключевых условия: завершение войны, надежные гарантии безопасности и восстановление украинской экономики.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Буданов отметил, что Украина уже совместно с международными партнерами работает над механизмами, которые должны способствовать возвращению граждан.

В то же время он подчеркнул, что без прекращения боевых действий, гарантий безопасности и достойных условий для жизни ожидать масштабного возвращения украинцев не стоит.

По мнению Буданова, государство должно прежде всего создать такие условия, при которых украинцы сами захотят вернуться домой.

Украинские беженцы в Европе - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года. Одновременно Совет ЕС одобрил новые правила, которые коснутся украинцев призывного возраста, только что прибывающих в страны Евросоюза.

Кроме того, Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Напомним, что в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (дословно "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий за рубеж. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Руководство находится в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. "Немецкая волна" транслирует радио- и телепередачи, а также предлагает интернет-контент на тридцати языках, в том числе на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кёльне, однако к 50-летию центр вещания переместился в Бонн, в немецкий Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны" "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радиоСМИ, передававших свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой волны" "заглушались" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "вражеским голосам".

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