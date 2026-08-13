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В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Мария Николишин
13 августа 2026, 15:18
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Москва согласна обсуждать вопрос о прекращении войны только при посредничестве Вашингтона.
В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули
В Кремле выдвинули условие для возобновления переговоров / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

  • Россия заявила о готовности возобновить переговоры
  • Мирные инициативы Москва будет рассматривать только от США
  • Кремль не видит препятствий для встречи с Уиткоффом и Кушнером

В Кремле неожиданно заговорили о готовности вернуться к переговорному процессу по прекращению войны в Украине. Однако без новых условий не обошлось.

В частности, председатель комитета Совета федерации по международным делам России Григорий Карасин в комментарии российским СМИ заявил, что Москва будет рассматривать мирные инициативы исключительно от Соединенных Штатов Америки.

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Представитель российских властей отметил, что Кремль якобы абсолютно открыт для контактов со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером.

Карасин также сказал, что возвращение к мирному диалогу возможно, если американская сторона продемонстрирует заинтересованность в достижении реальных практических результатов.

"Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это касается и Кушнера, и Уиткоффа. Я не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи, независимо от того, что внес Зеленский, а чего он не внес", - заявил он.

Кроме того, Карасин уточнил, что главными критериями успеха нового этапа переговорного процесса должны стать конкретные зафиксированные договоренности.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Что заставит Россию вернуться к переговорам

Заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица заявил, что продолжение дальних ударов по российской территории может со временем заставить Кремль вернуться к переговорам о прекращении войны.

По его словам, Киев, как и прежде, придерживается позиции, согласно которой боевые действия могут быть остановлены по нынешней линии фронта.

"Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большое расстояние, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор - сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - убежден он.

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что украинская сторона передала американской свои предложения, направленные на завершение войны.

Президент также рассказал, что Украина поддерживает контакт с представителями президента США Дональда Трампа и работает над созданием условий для реальной дипломатии.

Государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон намерен в ближайшие недели активизировать усилия, чтобы оценить перспективы возобновления переговорного процесса между Киевом и Москвой.

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О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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