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У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

Анна Косик
13 августа 2026, 09:25
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Украина сосредоточилась на полном уничтожении военной машины Кремля, из-за чего россиянам придется несладко.
облако, удар по РФ
В Минобороны назвали новую ключевую цель Сил обороны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

О чём идёт речь в материале:

  • Как Украина планирует усилить удары вглубь России
    Как меняются настроения россиян из-за украинских ударов
  • Насколько эффективны операции Украины в тылу РФ

Силы обороны Украины наращивают удары по военной, топливно-энергетической и логистической инфраструктуре страны-агрессора России. Сейчас россияне начали ощущать первые негативные последствия таких операций. Однако цель Украины значительно масштабнее.

Главред выяснил, может ли Украина остановить военную машину Кремля и какой эффект дают дальнобойные удары уже сегодня.

видео дня

У Украины есть план

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара обозначил подход к дальнейшим ударам по территории России. По его словам, ключевая цель Сил обороны - лишить врага возможности снабжать войну ресурсами, а недавняя операция в Новороссийске стала примером того, как скоординированная атака с использованием различных средств поражения способна сломить оборону противника.

Скрин из тг
Скриншот из Telegram-канала Главред

"Мы выведем из строя российскую военную машину - уничтожим инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, работающие на войну против Украины. Наша операция в Новороссийске стала уникальной. Комбинированный удар наносился ракетами, реактивными дронами, морскими беспилотниками. Россия оказалась бессильной против синхронной работы украинских средств поражения", - рассказал Хмара.

Глава оборонного ведомства также добавил, что усиление дальних ударов по территории России остается одним из главных направлений работы совместно с Главнокомандующим и другими структурами сектора безопасности.

Евгений Хмара
Евгений Хмара / Инфографика: Главред

"Усиление deep strike по России - один из ключевых приоритетов. Вместе с Главнокомандующим Драпатым, Генеральным штабом, СБС, СБУ, другими составляющими Сил обороны и производителями будем наращивать это давление. Украинские операции будут становиться все более сложными для противодействия. Украинское оружие будет становиться только более массовым. Удары - более точными. Россия будет гореть", - подытожил Хмара.

Результаты операций Украины становятся ощутимыми не сразу

Военный эксперт Иван Ступак в комментарии "Главкому" пояснил, что украинские дальнобойные операции, такие как "40-дневная операция воздействия на РФ", имеют не разовый эффект. Они включают поэтапный процесс наращивания давления на экономику и армию агрессора.

"За 40 дней невозможно сразу повлиять на что-либо. Потребуется два-три цикла по 40 дней, прежде чем станет виден результат... Эффект должен проявиться в определенной перспективе, но точно не сейчас", - сказал Ступак.

Ступак отдельно остановился на системных ударах по нефтяной инфраструктуре России, сравнив состояние отрасли со спортсменом, который постоянно возвращается к травме, не успев восстановиться.

"Это как спортсмен, получивший травму: ему зашили рану, а он сразу начинает тренироваться, и она снова расходится. Её снова зашивают, и всё повторяется. Наступит момент, когда это уже будет невозможно делать", - пояснил Ступак.

Эффективность украинских ударов - проблема для Кремля

Военный эксперт Иван Тимочко в эфире телеканала "Апостроф" обратил внимание на разрыв между официальными заявлениями о перехвате украинского оружия и фактическими последствиями атак Сил обороны.

По его оценке, западные аналитики часто преуменьшают реальный масштаб ущерба, нанесенного российской промышленности.

Эксперт добавил, что часть пораженных военных и стратегических объектов вообще не попадает в публичное пространство, а узнать о таких атаках можно лишь косвенно - например, через сообщения о гибели российских специалистов.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Тимочко также отметил, что эффективность украинских ударов может возрасти, если Силы обороны будут параллельно изнурять системы противовоздушной обороны противника.

"У россиян есть еще одна проблема - это боекомплект. И у них тоже, они сейчас не выпускают в достаточном количестве ракет для систем противовоздушной обороны. Это связано с тем, что уничтожено довольно много российских военных объектов. Имеется в виду военно-промышленный комплекс. Запускать дорогостоящие ракеты стоимостью в миллионы долларов с помощью дрона - это такая себе затея", - подчеркнул он.

Развитие украинских дальнобойных беспилотников разрушает логику Кремля

Тимочко указал на важный нюанс дальнобойных ударов Украины. Ранее в Кремле считали свой тыл недосягаемым для атак на расстоянии до двух тысяч километров от границы.

У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ
Тыл россиян все более незащищенный / фото: скриншот с YouTube

"Россияне действительно полагали, что и думали, и так считалось, что глубина в 2 тысячи километров их территорий - это та глубина, на которую уже ничего не долетит, даже гипотетически. Они считали, что это очень глубокий тыл. Кроме того, дроны сейчас преодолевают расстояния в 3,5 тысячи километров, а не две", - отметил эксперт.

Удары по территории России меняют настроения среди россиян

Политолог и офицер ВСУ Михаил Басараб в Facebook обратил внимание на ещё один важный аспект украинских ударов вглубь России. Офицер подчеркнул, что видимая часть ударов в Telegram-каналах - лишь краткий отчет, тогда как совокупный социально-экономический эффект заметен прежде всего тем, кто находится непосредственно в России.

У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ
По мнению офицера, россияне начинают снимать "розовые очки" / фото: facebook.com/mmbasarab

По его наблюдениям, рядовые жители страны-агрессора все больше теряют веру в собственную неприкосновенность.

"С каждым ударом где-то далеко от границы Украины рядовой россиянин теряет веру во всемогущество и непобедимость режима, а заодно и России в целом. Они вдруг обнаружили, что "матушка" может быть уязвимой, а мачо из Кремля не способен этому помочь", - отметил Басараб.

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О персоне: Евгений Хмара

Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимает должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины.

До назначения в Министерство обороны он приобрел широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ.

С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора.

С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка).

С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его руководством наносились глубокие удары дронами по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.

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