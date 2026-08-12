Поставьте в вазу в августе: колючее растение, которое отпугнет от дома злых людей

Это растение не просто сушили и ставили в вазу. Ему приписывали особую силу, поэтому в августе чертополох заготавливали для защиты дома.

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Что в августе нужно принести в дом / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Зачем предки держали чертополох у входа в дом

От чего, по поверьям, защищало колючее растение

Как правильно заготовить чертополох в августе

Издавна наши предки наделяли растения особой силой и верили, что некоторые из них способны защитить дом и семью от злых духов, сглаза и различных бед. Август в народных поверьях считался благоприятным временем для заготовки чертополоха, который использовали в качестве одного из домашних оберегов. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Радио Трек, это колючее растение в народных традициях связывали с защитой дома и отпугиванием нечистой силы.

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Почему чертополох считали сильным оберегом

Наши предки верили, что чертополох способен защищать дом от негатива и нежелательных гостей. Именно благодаря колючкам растению приписывали способность отпугивать всё недоброе.

Защита дома и от воров: сухие стебли с цветами ставили в вазы на видном месте или прикрепляли у дверей и окон. Считалось, что они могут отпугивать злых людей и нечистую силу. Если у входа выпадала веточка чертополоха, это могли воспринимать как знак недобрых намерений гостя.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Оберег для детей: веточки растения могли использовать в качестве защитного символа, размещая их рядом с детской колыбелью. В народной традиции чертополоху также приписывали способность защищать ребенка от испуга.

веточки растения могли использовать в качестве защитного символа, размещая их рядом с детской колыбелью. В народной традиции чертополоху также приписывали способность защищать ребенка от испуга. Защита от сглаза: в народных верованиях растение использовали в различных обрядах, направленных на очищение человека от негативного воздействия и сглаза.

в народных верованиях растение использовали в различных обрядах, направленных на очищение человека от негативного воздействия и сглаза. Защита от непогоды: чертополох также связывали с защитой от стихий. В частности, верили, что он может уберечь дом от молнии, поэтому сухие веточки во время грозы могли бросать в огонь.

Когда собирали чертополох в качестве оберега

Согласно народным поверьям, заготовку чертополоха проводили в августе, иногда ориентируясь на определенную фазу Луны. Для оберега старались выбирать крепкие растения с хорошо сформированными соцветиями.

После сбора растение высушивали и использовали для украшения или защиты дома. Его могли ставить в вазу, размещать у входа или хранить в другом месте, где оно должно было выполнять роль символического оберега.

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