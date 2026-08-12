Листья груши быстро чернеют и опадают: как спасти дерево в августе

Побурение краев листьев может означать как банальный дефицит воды, так и бактериоз.

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О чем свидетельствуют черные листья на груше / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как отличить засуху от бактериальной инфекции

Почему полив не всегда спасает дерево

Многие украинцы выращивают в своих садах груши. Однако в августе, когда плоды должны как раз созревать, листья на дереве могут начать чернеть и опадать. Это распространенная проблема, которая беспокоит садоводов.

Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за грушей летом.

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Почему листья груши чернеют

Побуревшие и увядшие листья груши в жару не всегда означают дефицит воды - такие же изменения вызывает бактериоз, поэтому без осмотра дерева и почвы легко ошибиться. Ключ к диагнозу - характер распространения симптомов по кроне и погода предыдущих недель, пишет Deccoria.

Как понять, что груше не хватает воды

Когда дереву не хватает воды, листья сначала вянут и скручиваются, а затем темнеют по краям, и такие изменения равномерно охватывают большую часть кроны. Почва в зоне корней при этом пересохшая, а сама проблема обостряется в жаркую, сухую и ветреную погоду.

Что указывает на то, что дерево больно

Инфекция действует избирательно. Она обычно поражает отдельные соцветия, почки, короткие или молодые побеги: цветочные и плодовые почки буреют, на листьях появляются мелкие темные пятна, а побеги и кора деформируются. Развитию бактериоза способствует прохладный ливень - возбудитель переносится каплями дождя.

Как проверить почву вокруг груши

Самый надежный метод - не визуальная оценка кроны, а полевой осмотр субстрата. Влажность почвы измеряют на глубине примерно 15–20 сантиметров и сразу в нескольких точках по периметру кроны, а не только у ствола.

Далее результат сопоставляют с погодными условиями. Пересохшая почва в большинстве точек плюс длительный период низкой влажности воздуха указывают на стресс от засухи. Зато если влаги достаточно, а состояние дерева ухудшается именно после дождей, версия бактериального поражения становится основной.

Что любит и не любит груша / Инфографика: Главред

Как правильно поливать грушу летом

Режим полива в жару выстраивают по принципу "реже, но глубже": воду подают медленно, чтобы она доходила до корневой зоны, а не растекалась по поверхности. Направлять струю нужно к краю кроны и немного за ее пределы, а не под ствол. Молодым деревьям при длительной жаре может потребоваться полив каждые 2–4 дня.

Какие бывают вредители груши – видео:

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