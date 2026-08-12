Листья груши быстро чернеют и опадают: как спасти дерево в августе

Вы узнаете:
- Как отличить засуху от бактериальной инфекции
- Почему полив не всегда спасает дерево
Многие украинцы выращивают в своих садах груши. Однако в августе, когда плоды должны как раз созревать, листья на дереве могут начать чернеть и опадать. Это распространенная проблема, которая беспокоит садоводов.
Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за грушей летом.
Почему листья груши чернеют
Побуревшие и увядшие листья груши в жару не всегда означают дефицит воды - такие же изменения вызывает бактериоз, поэтому без осмотра дерева и почвы легко ошибиться. Ключ к диагнозу - характер распространения симптомов по кроне и погода предыдущих недель, пишет Deccoria.
Как понять, что груше не хватает воды
Когда дереву не хватает воды, листья сначала вянут и скручиваются, а затем темнеют по краям, и такие изменения равномерно охватывают большую часть кроны. Почва в зоне корней при этом пересохшая, а сама проблема обостряется в жаркую, сухую и ветреную погоду.
Что указывает на то, что дерево больно
Инфекция действует избирательно. Она обычно поражает отдельные соцветия, почки, короткие или молодые побеги: цветочные и плодовые почки буреют, на листьях появляются мелкие темные пятна, а побеги и кора деформируются. Развитию бактериоза способствует прохладный ливень - возбудитель переносится каплями дождя.
Как проверить почву вокруг груши
Самый надежный метод - не визуальная оценка кроны, а полевой осмотр субстрата. Влажность почвы измеряют на глубине примерно 15–20 сантиметров и сразу в нескольких точках по периметру кроны, а не только у ствола.
Далее результат сопоставляют с погодными условиями. Пересохшая почва в большинстве точек плюс длительный период низкой влажности воздуха указывают на стресс от засухи. Зато если влаги достаточно, а состояние дерева ухудшается именно после дождей, версия бактериального поражения становится основной.
Как правильно поливать грушу летом
Режим полива в жару выстраивают по принципу "реже, но глубже": воду подают медленно, чтобы она доходила до корневой зоны, а не растекалась по поверхности. Направлять струю нужно к краю кроны и немного за ее пределы, а не под ствол. Молодым деревьям при длительной жаре может потребоваться полив каждые 2–4 дня.
Какие бывают вредители груши – видео:
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Об источнике: Deccoria
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