Продовольственный коллапс: какие продукты массово исчезают из украинских магазинов

Поврежденные производственные мощности и распределительные центры ставят под угрозу всю цепочку поставок - от цеха до кассы супермаркета.

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Из-за атак на логистику и производство в супермаркетах возникнут сбои с поставками / Коллаж: Главред, фото: соцсети, ГСЧС

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Удары РФ повредили заводы Danone, Lactel, President

Пострадали распределительные центры Fozzy Group и Novus

Под угрозой дефицита, в частности, молочных продуктов, мяса, рыбы и детского питания

В результате очередных российских ударов по инфраструктуре существенно пострадали мощности ключевых производителей продуктов питания Украины, среди которых Danone, Lactel, President и "Яготинское", а также крупные распределительные центры ритейлеров Fozzy Group и Novus.

В результате под угрозой оказалась вся цепочка поставок - от заводских цехов до полок супермаркетов. Об этом пишет РБК-Украина.

Отмечается, что в ближайшее время покупатели могут столкнуться с ограниченным ассортиментом, локальным дефицитом скоропортящихся товаров (молочная продукция, охлажденное мясо, рыба, детское питание) и ростом цен.

Почему невозможно быстро перенастроить доставку

Альтернативный вариант - прямая доставка от производителя в каждый отдельный магазин - пока технически невозможен. Более 75% компаний-производителей не располагают необходимым количеством спецтранспорта и персонала. Кроме того, сами торговые точки физически не в состоянии ежедневно принимать и обрабатывать сотни отдельных грузовиков от каждого бренда.

Реакция сети на опустевшие полки

Пользователи в социальных сетях, в частности в Threads, уже активно делятся фотографиями опустевших отделов в супермаркетах и обсуждают ажиотаж. Посты варьируются от печальных реакций на пустые стеллажи любимых магазинов, например:

Фото: скриншот

До ироничных замечаний по поводу скупки бакалеи:

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Несмотря на панические настроения в сети, ритейлеры и логисты ищут альтернативные пути для стабилизации поставок и скорейшего восстановления ассортимента на прилавках.

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов

"Главред" писал, что, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в августе 2026 года хлеб и молочная продукция в Украине подорожают, тогда как овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.

Основными факторами подорожания станут стоимость топлива, логистические расходы и энергоносители. В то же время рынок овощей открытого грунта сейчас находится на сезонном максимуме предложения, что позволяет удерживать цены без резких колебаний по крайней мере до начала осени.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что если из-за российских атак работа украинских портов будет ограничена, это неоднозначно скажется на ценах на различные товары.

Ранее Главред писал, что в Украине после незначительного удешевления в июле гречка может снова начать дорожать уже в августе. Несмотря на сезонное увеличение предложения, предпосылок для длительного снижения цен пока нет.

Накануне стало известно, что продолжительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на формирование урожая картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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