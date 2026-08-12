Ведро с водой не понадобится: как идеально отмыть пол от пыли и грязи

Для качественной уборки пола не обязательно постоянно смачивать швабру в воде.

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Лайфхаки по мытью пола / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как удалить остатки пыли с пола

Какие домашние средства помогут очистить пол

Большинство людей использует для мытья пола ведро с водой и швабру. Но оказалось, что это не лучший способ убрать пыль и грязь с поверхности.

Главред выяснил, что украинская блогерша Крис в TikTok поделилась своим способом уборки пола без ведра с водой.

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Как правильно мыть пол без ведра

По словам блогерши, перед влажной уборкой важно сначала собрать с пола пыль, волосы и другую сухую грязь. Для этого достаточно микрофибры, которой нужно проводить по всей квартире, не отрывая от поверхности пола.

Микрофибру можно дополнительно зарядить статическим электричеством, чтобы она лучше притягивала мелкую пыль и волосы. Для этого, по словам Крис, подойдут обычный пакет или шерстяной рукав.

Такой подход позволяет не разносить грязь по комнатам вместе с водой. После сухой уборки можно переходить к влажной уборке, используя отдельную тряпку для каждой комнаты.

"Никаких ведер с водой. Намочила сразу несколько тряпок, и на одну комнату - одна тряпка. Если пол очень грязный, можно ополоснуть тряпку в раковине и пройтись по полу ещё раз", - отметила блогерша.

Что добавить в воду для мытья пола

Если же отказаться от мытья пола шваброй и ведром невозможно, то блогерша посоветовала несколько средств, которые, по её словам, можно использовать во время такой влажной уборки.

Среди них таблетка для посудомоечной машины для тщательной очистки пола, 1 чайная ложка нашатырного спирта на литр воды, несколько капель эфирных масел и уксус для борьбы с неприятными запахами.

Смотрите видео о том, как правильно мыть пол:

@krisi.ro Таблетка для посудомоечной машины - и пол аж скрипит от чистоты Нашатырный спирт - легко растворяет жир и придаёт идеальный блеск (1 ч. л. на литр воды) Эфирные масла (лимон, чайное дерево, лаванда) - антибактериальный эффект, приятный аромат, а в качестве бонуса помогут избавиться от насекомых в квартире (2–5 капель на литр воды) Небольшая хитрость: добавьте буквально 1–2 ложки уксуса к эфирным маслам. Уксус помогает лучше смешать масло с водой. Уксус - средство от любых неприятных запахов‼️Лучше не добавлять: стиральные порошки, мыло в большом количестве и кондиционер для белья #уборка #порядок ♬ оригинальный звук - krisi.ro

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О персоне: krisi.ro krisi.ro - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 75 тысяч пользователей. В соцсетях публикует видео на тему уборки и ухода за домом.

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