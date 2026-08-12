Севастополь массированно атаковали дроны: вспыхнули мощные пожары

Российская противовоздушная оборона якобы сбила более 30 беспилотников.

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Севастополь атаковали дроны - после ударов вспыхнули два пожара / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, УНИАН

Кратко:

Севастополь подвергся массированной атаке дронов

Местный гауляйтер заявил об уничтожении более 30 БПЛА

В Балаклаве зафиксировали два крупных пожара

В ночь на 12 августа оккупационные власти Севастополя заявили о массированной атаке дронов. Российская противовоздушная оборона якобы сбила более 30 беспилотников. Вспыхнули пожары.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев около трех часов ночи написал в Telegram об "особенно активной работе в Балаклавском районе". Он заявил, что "уже сбито более 30 БПЛА".

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Мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщила, что после ночной атаки в Севастополе зафиксированы два крупных пожара.

Первый пожар - возле транспортной развязки возле села Первомайское под Балаклавой, где находится мост над железной дорогой. Второй - возле пляжа "Васили" под Балаклавой.

Третья отметка - это уже потушенный вчера пожар в урочище "Инжир".

После ночной атаки в Севастополе вспыхнули два крупных пожара / t.me/Crimeanwind

Атака на Новороссийск - что известно

Как писал Главред, в ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае всю ночь находился под массированной атакой. После ударов в городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. Мониторы пишут о "прилётах" по портовой инфраструктуре, в частности - по нефтяным и зерновым объектам.

По имеющейся информации, главной целью атаки могла быть попытка сорвать подготовку россиян к запуску крылатых ракет именно из района Новороссийска. О возможном обстреле украинских городов в ближайшие дни предупреждали и раньше - и нынешняя активность Сил обороны может быть прямым ответом на эти планы.

Операции Сил обороны в Крыму

Операторы спецподразделения Главного управления Минобороны Украины "Group 13" уничтожили в временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" ориентировочной стоимостью 15 миллионов долларов, а также военный кран захватчиков.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Спецназовцы поразили машину управления, входящую в состав комплекса РЛС "Подлёт", а также вражескую систему распознавания "свой - чужой" - радиолокационный запросчик (РЛЗ) "Пароль-4".

Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по Крыму могут увеличиться в 7 раз - Мадяр

Силы беспилотных систем могли бы действовать против военных целей в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали своевременно. Об этом в интервью AP заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Атаки на объекты на оккупированном полуострове командующий называет лишь первым этапом более широкой кампании.

"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", - подчеркнул Бровди.

По его словам, обеспечение подразделения техникой для полноценной работы в этом направлении составляет лишь 14% от потребности, и узкое место здесь не в украинской промышленности.

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Об источнике: Крымский ветер "Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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