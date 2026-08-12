Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Севастополь массированно атаковали дроны: вспыхнули мощные пожары

Анна Ярославская
12 августа 2026, 08:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российская противовоздушная оборона якобы сбила более 30 беспилотников.
Крым
Севастополь атаковали дроны - после ударов вспыхнули два пожара / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, УНИАН

Кратко:

  • Севастополь подвергся массированной атаке дронов
  • Местный гауляйтер заявил об уничтожении более 30 БПЛА
  • В Балаклаве зафиксировали два крупных пожара

В ночь на 12 августа оккупационные власти Севастополя заявили о массированной атаке дронов. Российская противовоздушная оборона якобы сбила более 30 беспилотников. Вспыхнули пожары.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев около трех часов ночи написал в Telegram об "особенно активной работе в Балаклавском районе". Он заявил, что "уже сбито более 30 БПЛА".

видео дня

Мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщила, что после ночной атаки в Севастополе зафиксированы два крупных пожара.

Первый пожар - возле транспортной развязки возле села Первомайское под Балаклавой, где находится мост над железной дорогой. Второй - возле пляжа "Васили" под Балаклавой.

Третья отметка - это уже потушенный вчера пожар в урочище "Инжир".

После ночной атаки в Севастополе вспыхнули два крупных пожара
После ночной атаки в Севастополе вспыхнули два крупных пожара / t.me/Crimeanwind

Атака на Новороссийск - что известно

Как писал Главред, в ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае всю ночь находился под массированной атакой. После ударов в городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. Мониторы пишут о "прилётах" по портовой инфраструктуре, в частности - по нефтяным и зерновым объектам.

По имеющейся информации, главной целью атаки могла быть попытка сорвать подготовку россиян к запуску крылатых ракет именно из района Новороссийска. О возможном обстреле украинских городов в ближайшие дни предупреждали и раньше - и нынешняя активность Сил обороны может быть прямым ответом на эти планы.

Операции Сил обороны в Крыму

Операторы спецподразделения Главного управления Минобороны Украины "Group 13" уничтожили в временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" ориентировочной стоимостью 15 миллионов долларов, а также военный кран захватчиков.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Спецназовцы поразили машину управления, входящую в состав комплекса РЛС "Подлёт", а также вражескую систему распознавания "свой - чужой" - радиолокационный запросчик (РЛЗ) "Пароль-4".

Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по Крыму могут увеличиться в 7 раз - Мадяр

Силы беспилотных систем могли бы действовать против военных целей в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали своевременно. Об этом в интервью AP заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Атаки на объекты на оккупированном полуострове командующий называет лишь первым этапом более широкой кампании.

"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", - подчеркнул Бровди.

По его словам, обеспечение подразделения техникой для полноценной работы в этом направлении составляет лишь 14% от потребности, и узкое место здесь не в украинской промышленности.

Другие новости:

Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Севастополь новости Украины новости Крыма война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила реактивные дроны, прогремели взрывы: на Киевщине возник пожар

РФ запустила реактивные дроны, прогремели взрывы: на Киевщине возник пожар

11:02Украина
Россия начала запускать ракеты из КНДР по одной: в ISW раскрыли причину

Россия начала запускать ракеты из КНДР по одной: в ISW раскрыли причину

10:41Война
У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

09:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла сидя на диване: в РФ скончалась популярная актриса-балерина

Умерла сидя на диване: в РФ скончалась популярная актриса-балерина

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежесть

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежесть

Последние новости

11:08

Даже застарелый жир на вытяжке растворится на глазах: секретный домашний трюк

11:02

РФ запустила реактивные дроны, прогремели взрывы: на Киевщине возник пожар

10:42

Маринованные помидоры черри: вкусный рецепт за несколько минут без варки

10:41

Россия начала запускать ракеты из КНДР по одной: в ISW раскрыли причину

10:36

Хрустящие кабачки без лишнего масла: в чем обвалять их вместо муки и сухарей

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФПутин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму РФ
10:20

Как назвать дочь в 2026 году: самые красивые украинские имена

09:55

"Нахожусь в отношениях": Сеитаблаев рассказал о новой любви

09:47

Гороскоп на завтра, 13 августа: Ракам — ссора, Стрельцам — награда

09:44

Бусификация по-российски: мужчин забирают с улиц и заставляют идти на войну с Украиной

Реклама
09:33

У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

08:52

Вкуснее, чем "Цезарь": рецепт легкого салата с курицей за 20 минут

08:32

"Он может надорваться": Андрусив дал прогноз действиям Путина в войнемнение

08:24

Севастополь массированно атаковали дроны: вспыхнули мощные пожары

08:16

Россию охватывают антивоенные настроения, Кремль боится бунта: на что пошел Путин

07:24

Новороссийск всю ночь под ударом: ВСУ пытались сорвать запуск ракет по Украине - мониторыВидео

06:42

РФ атаковала Запорожье: мощный пожар вспыхнул в Эпицентре, 1200 потребителей без светаФотоВидео

05:55

Бандерас сделал неожиданное признание об инфаркте: "Смерть подбирается близко"

05:11

Отнюдь не "шахматы": как правильно назвать популярную игру на украинском языке

04:29

Жареные баклажаны получатся как в ресторане: секрет всего в одном ингредиенте

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с

Реклама
03:45

Солнечное затмение таит серьезную угрозу: предупреждение о фатальной ошибке

03:25

Заброшенный уголок сада: как превратить хлам в цветущую клумбу

02:43

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

02:17

С какой стороны стоять и как пропускать людей на эскалаторе — правила этикета

01:05

Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с СШАВидео

11 августа, вторник
23:59

Что обрезать в саду до начала холодов: августовский уход для пышного цветения

23:58

Комфортный сон в сильную жару: раскрыто неожиданно простое правилоВидео

23:35

Скумбрия получится настоящим ресторанным шедевром: что добавить перед запеканием

23:18

Звездный футболист Роналду наконец-то женился: первые фото

23:13

РФ устроила массированную атаку: "прилет" остановил важный объект газодобычи

22:47

Дата рождения может раскрыть карму прошлых жизней: какой урок несет душа

22:34

Как выбрать сладкую дыню за несколько секунд: один трюк выдаст спелый плод

22:17

"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстреловВидео

22:14

Зачем нужны загадочные белые полосы на окне: простой способ избежать беды

21:59

Слива отблагодарит обильным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

21:48

Главный звездопад 2026 года будет особенным: когда и где украинцы могут его увидеть

21:15

Влюбляла в себя миллионеров: раскрыты тайны самой известной шпионки 21 века

21:06

РФ готовит масштабную мобилизацию: Зеленский раскрыл план Путина и назвал сроки

21:02

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежестьВидео

20:41

Сода против уксуса: какое средство лучше подходит для домашней уборки

Реклама
20:32

Украинцы могут остаться без воды и света: тревожный прогноз на отопительный сезон

20:25

Бунт против режима Путина: раскрыт единственный реальный сценарий для РФВидео

20:12

Полки опустели после ударов РФ: когда вернутся товары и возрастут ли ценыФото

20:00

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

19:50

"Украинцы "выгребают": раскрыта причина антиукраинской истерии в Польше

19:47

В РФ опасаются украинских массированных ракетных ударов – ответить не получится

19:10

Кремль хочет резко увеличить численность армии: Денисенко назвал цифры и главную цель Россиимнение

19:03

Известковый налет в унитазе растворится за несколько минут — лайфхак с фольгой

19:00

Летнее нашествие: почему мухи "атакуют" дома и как выгнать их за 5 минут

18:28

Тест на внимательность: нужно найти число 8881 среди 8831 за 12 секунд

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять