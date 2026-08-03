Magura из FPV ударили по 2 важным объектам оккупантов в Крыму: детали операции

Бойцы ГУР с помощью морских платформ Magura поразили в Крыму два радиолокационных объекта россиян.

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Морские дроны Magura с FPV нанесли удары по двум радиолокационным объектам в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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В ГУР сообщили о новой операции "Group 13" в Крыму

Бойцы поразили машину управления комплекса РЛС "Подлет ".

Также поражен радиолокационный опрашиватель "Пароль-4" системы "свой - чужой"

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.

Спецназовцы поразили машину управления, входящую в состав комплекса РЛС "Подлёт", а также вражескую систему распознавания "свой - чужой" - радиолокационный запросчик (РЛЗ) "Пароль-4". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Операция состоялась в конце июля 2026 года. Для её проведения спецназовцы ГУР применили новейшие морские платформы Magura, в частности носители FPV-дронов. Это позволило нанести успешные удары по наземным целям российской армии в Крыму.

Дрон Magura / Инфографика: Главред

"Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше - это кардинальный перенос борьбы в другую плоскость. В целом, наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают – захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле. Крым – это Украина", – сказал командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый".

Всего за время полномасштабной войны операторы "Group 13" уничтожили 9 и повредили 5 российских кораблей, поразили 3 вражеских вертолета и повредили ещё 1, а также уничтожили 2 истребителя Черноморского флота РФ.

Смотрите видео поражения российских объектов в Крыму:

Какие цели для ударов существуют в Крыму - объяснение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, что украинские удары по объектам на большом расстоянии могут создать серьезные проблемы для российской армии, в частности с поставками топлива на фронт. По его словам, если Украина продолжит наносить удары по логистическим маршрутам РФ.

"Если Украина и в дальнейшем будет так же тщательно контролировать логистику противника на фронте, то у российских войск возникнет другая проблема: топливо-то будет, но не будет возможности доставить его на фронт", - отметил Загородний.

По его словам, в Крыму даже разрешили завозить по 200 литров бензина, однако транспортировка топлива в неприспособленных емкостях создает дополнительные риски. Отдельно он обратил внимание на ситуацию в оккупированном Крыму, который является одним из приоритетных направлений для украинских ударов.

"Крым - в данном случае приоритет. Там уничтожается энергетическая инфраструктура, системы ПВО, инфраструктура, обеспечивающая удержание группировки российских войск", - заявил эксперт.

Удары по объектам РФ в Крыму - последние новости

Главред писал, что в ночь на 3 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы фиксировались в Феодосии, Симферополе и Керчи, а также в Сакском районе, Евпатории и поселке Черноморское. Около часа ночи в Симферополе раздались два мощных взрыва. Громче всего, по свидетельствам очевидцев, было в Керчи.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.

Ранее мы писали, что в результате атаки БПЛ в Ялте и Алуште были зафиксированы масштабные отключения. Свет в Ялте пропал около 03:30, а на подстанции в районе холма Дарсан зафиксировали сильное пламя и пожар.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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