Полумиллионная мобилизация в РФ: эксперт раскрыл, к чему готовиться

Появился прогноз мобилизации в РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Важное из заявлений Шапрана:

Разговоры о 500 тысячах мобилизованных в РФ - это психологическая атака на Запад

Россия уже находится на грани экономической катастрофы

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран прокомментировал данные о возможности мобилизации в стране-агрессоре РФ 500 тысяч человек для войны с Украиной.

"Разговоры о 500 тысячах - это в определенной степени психологическая атака на Запад: мол, мы все равно засыпаем вас шапками, не нужно помогать Украине и т. д.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, на такие заявления не стоит слишком обращать внимания, потому что Россия находится на грани экономической катастрофы, которая может оказаться более серьезной, чем Великая депрессия в США в начале XX века.

"Они перегрузили экономику военными расходами. Чтобы выиграть войну так, как они хотят, и навязать мир на своих условиях, им нужно еще вдвое больше ресурсов, чем они уже выкачали из экономики. А выкачивать больше уже почти неоткуда", - пояснил он.

Экономист напомнил – для того, чтобы отправить одного бойца на передовую, в тылу должны работать примерно от шести до восьми человек.

"Речь идет не о гражданских, а только о тех, кто работает в Министерстве обороны и в военно-промышленном комплексе. Это очень серьезные расходы. По финансовым показателям я вижу, что россияне не готовы к такому масштабированию. У них еще остается определенный запас. Но если они в одночасье потратят его на крупную мобилизацию, то могут полностью выгореть за шесть, максимум 12 месяцев. Они просто сожгут все, что у них еще осталось", - добавил Шапран.

Смотрите видео - интервью Виталия Шапрана:

В ОП назвали возможные сроки снижения интенсивности боев

Интенсивность боевых действий может пойти на спад уже этой осенью, если российская армия не сможет реализовать задачи своей текущей наступательной кампании. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, российское руководство делает ставку на летнее наступление, рассчитывая добиться новых территориальных успехов и расширить зону контроля.

Подоляк отметил, что в случае неудачи этих планов ситуация на фронте может измениться, что, по его оценке, способно привести к снижению интенсивности войны в последующие месяцы.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

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Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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