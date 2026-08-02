Сочные чебуреки без замеса теста за 15 минут — ленивый рецепт

Чтобы съесть любимые чебуреки, совсем не обязательно тратить много времени на приготовление теста. Его можно заменить лавашами, при этом чебуреки не потеряют свою сочность.
Главред узнал, что рецептом чебуреков из лаваша в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Галина.
Чебуреки из лаваша - рецепт
Ингредиенты:
- Мини-лаваши 6 шт.
- Фарш 250 г
- Лук - 1/2 шт.
- Помидор 1 шт.
- Сыр 80 г
- Холодная вода 50 мл
- Петрушка
- Яйца 2 шт.
- Соль
- Перец
Смешиваем фарш, мелко нарезанные лук, помидор, петрушку, натертый сыр, воду и специи. Выкладываем начинку на одну половину лаваша, смазываем его края водой и формируем чебуреки.
Окунаем чебуреки в взбитые яйца и жарим с обеих сторон по 3–4 минуты под закрытой крышкой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@lypovva ?Ингредиенты: -мини-лаваши 6 шт. -фарш 250 г -лук 1/2 шт. -помидор 1 шт. -сыр 80 г -холодная вода 50 мл -петрушка -яйца 2 шт -соль, перец по вкусу ?Приготовление: В фарш добавьте лук, помидор, сыр, холодную воду, соль, перец и хорошо перемешайте. На половину лаваша выложите начинку, края смажьте водой и сформируйте чебурек. Каждый чебурек обмакните в взбитые яйца и обжарьте с двух сторон до готовности под крышкой. Приятного аппетита! #лаваш#рецептлаваша#завтрак#чебурек#готовлюсдушой♬ оригинальная аудиозапись - ✨ГОТОВЛЮ С ДУШОЙ ✨
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Об источнике: lypovva
lypovva - страница в TikTok украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.
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