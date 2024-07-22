Быстрее, чем приготовить яичницу: изумительный рецепт ленивых чебуреков на раз-два

Иногда так хочется домашних чебуреков, но совсем не охота стоять часами у плиты. Главред предлагает вам чудесный рецепт ленивых чебуреков, которые восхитят необычным вкусом, да еще и с аппетитным соусом. Кстати, блюдо по этому рецепту точно получится у даже не опытной хозяйки.
Ленивые чебуреки – рецепт
Ингредиенты:
- лаваш
- 400 г любого фарша
- 1 лук
- соль, перец
- зелень
- 100 г сыра
Для соуса:
- 1 болгарский перец
- 2 помидора
- соль, перец
- 3 ст. л. кетчупа
- 1/2 или 1 ст. л. кетчупа Чили
- зелень
- 3-4 зубчика чеснока
Смешайте фарш, специи по вкусу, натертый на мелкой терке лук и нарубленную зелень.
Погрузите лаваш на несколько секунд в воду. Теперь на одну половину намажьте приготовленную начинку, посыпьте натертым сыром и защипните края.
Обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки.
Для соуса запеките перец и помидор в духовке при температуре 200 градусов до мягкости.
Отправьте овощи в пакет и оставьте на 10 минут.
С овощей снимите кожуру и пробейте их блендером. Добавьте кетчуп, специи, измельченную зелень и чеснок.
Блюдо готово, можно подавать на стол. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить ленивые чебуреки:
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yummy.lera - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yummy.lera подписаны более 2 миллионов пользователей соцсети TikTok.
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