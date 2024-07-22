Быстрее, чем приготовить яичницу: изумительный рецепт ленивых чебуреков на раз-два

Рецепт ленивых чебуреков для тех, у кого мало времени на готовку.

https://glavred.info/recipes/bystree-chem-prigotovit-yaichnicu-izumitelnyy-recept-lenivyh-cheburekov-na-raz-dva-10582631.html Ссылка скопирована

Ленивые чебуреки - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Иногда так хочется домашних чебуреков, но совсем не охота стоять часами у плиты. Главред предлагает вам чудесный рецепт ленивых чебуреков, которые восхитят необычным вкусом, да еще и с аппетитным соусом. Кстати, блюдо по этому рецепту точно получится у даже не опытной хозяйки.

Ленивые чебуреки – рецепт

Ингредиенты:

лаваш

400 г любого фарша

1 лук

соль, перец

зелень

100 г сыра

Для соуса:

видео дня

1 болгарский перец

2 помидора

соль, перец

3 ст. л. кетчупа

1/2 или 1 ст. л. кетчупа Чили

зелень

3-4 зубчика чеснока

Смешайте фарш, специи по вкусу, натертый на мелкой терке лук и нарубленную зелень.

Погрузите лаваш на несколько секунд в воду. Теперь на одну половину намажьте приготовленную начинку, посыпьте натертым сыром и защипните края.

Обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки.

Для соуса запеките перец и помидор в духовке при температуре 200 градусов до мягкости.

Отправьте овощи в пакет и оставьте на 10 минут.

С овощей снимите кожуру и пробейте их блендером. Добавьте кетчуп, специи, измельченную зелень и чеснок.

Блюдо готово, можно подавать на стол. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить ленивые чебуреки:

Кто такая yummy.lera? yummy.lera - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yummy.lera подписаны более 2 миллионов пользователей соцсети TikTok.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред