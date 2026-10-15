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Популярная 52-летняя актриса беременна третьим ребенком

Алена Кюпели
15 октября 2026, 12:22
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Хилари Суонк опубликовала забавное видео, где сообщила о своей третьей беременности.
Хилари Суонк ждет третьего ребенка
Хилари Суонк ждет третьего ребенка / Коллаж Главред, фото Instagram/hilaryswank

Кратко:

  • Как актриса сообщила о беременности
  • Что известно о ее детях и муже

Голливудская актриса Хилари Суонк, известная по фильмам "Малышка на миллион" и "Парни не плачут", ждёт третьего ребёнка.

52-летняя обладательница двух премий "Оскар" поделилась радостной новостью в социальных сетях, оригинально обыграв своё интересное положение.

видео дня

В опубликованном видео актриса появилась вместе с мужем, предпринимателем Филипом Шнайдером, и их трёхлетними близнецами - дочерью Айей и сыном Ом. Члены семьи танцевали в темноте с прикреплёнными к телу светящимися палочками. В финале ролика Суонк продемонстрировала живот, на котором с помощью огоньков была изображена маленькая фигурка малыша.

Хилари Суонк беременна третьем ребенком
Хилари Суонк беременна третьем ребенком / Фото Instagram/hilaryswank

"Многие спрашивали, над каким проектом я буду работать следующим. Его премьера состоится в декабре", - с юмором подписала публикацию актриса, намекнув на предполагаемый срок появления ребёнка на свет.

Поклонники с энтузиазмом встретили новость и оставили под видео множество поздравлений. Для супругов малыш станет третьим ребёнком: их близнецы родились в апреле 2023 года, когда Суонк было 48 лет.

О своей первой беременности актриса рассказала в октябре 2022 года в эфире программы Good Morning America. Тогда она призналась, что давно мечтала стать матерью, и с удивлением и радостью сообщила, что ждёт сразу двоих детей.

Хилари Суонк беременна третьем ребенком
Хилари Суонк беременна третьем ребенком / Фото Instagram/hilaryswank

Суонк и Шнайдер поженились в 2018 году. В последние годы актриса неоднократно рассказывала о материнстве и о том, как изменилась её жизнь после рождения детей. По её словам, рождение малышей в более зрелом возрасте позволило ей уделять семье больше времени и внимания.

Теперь супруги готовятся к новому этапу семейной жизни - появлению третьего ребёнка, которого, судя по опубликованному видео, они ждут с большой радостью.

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О персоне: Хилари Суонк

Хилари Суонк - американская актриса и продюсер. Двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", а также Премии Гильдии киноактёров США.

Самыми популярными фильмами Хилари Суонк являются оскароносные драмы "Малышка на миллион" и "Парни не плачут", культовая мелодрама "P.S. I Love You", а также картины "Писатели свободы", "Престиж" и "Приговор".

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