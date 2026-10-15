Популярная 52-летняя актриса беременна третьим ребенком

Хилари Суонк опубликовала забавное видео, где сообщила о своей третьей беременности.

https://glavred.info/starnews/populyarnaya-52-letnyaya-aktrisa-beremenna-tretim-rebenkom-10804325.html Ссылка скопирована

Хилари Суонк ждет третьего ребенка / Коллаж Главред, фото Instagram/hilaryswank

Кратко:

Как актриса сообщила о беременности

Что известно о ее детях и муже

Голливудская актриса Хилари Суонк, известная по фильмам "Малышка на миллион" и "Парни не плачут", ждёт третьего ребёнка.

52-летняя обладательница двух премий "Оскар" поделилась радостной новостью в социальных сетях, оригинально обыграв своё интересное положение.

видео дня

В опубликованном видео актриса появилась вместе с мужем, предпринимателем Филипом Шнайдером, и их трёхлетними близнецами - дочерью Айей и сыном Ом. Члены семьи танцевали в темноте с прикреплёнными к телу светящимися палочками. В финале ролика Суонк продемонстрировала живот, на котором с помощью огоньков была изображена маленькая фигурка малыша.

Хилари Суонк беременна третьем ребенком / Фото Instagram/hilaryswank

"Многие спрашивали, над каким проектом я буду работать следующим. Его премьера состоится в декабре", - с юмором подписала публикацию актриса, намекнув на предполагаемый срок появления ребёнка на свет.

Поклонники с энтузиазмом встретили новость и оставили под видео множество поздравлений. Для супругов малыш станет третьим ребёнком: их близнецы родились в апреле 2023 года, когда Суонк было 48 лет.

О своей первой беременности актриса рассказала в октябре 2022 года в эфире программы Good Morning America. Тогда она призналась, что давно мечтала стать матерью, и с удивлением и радостью сообщила, что ждёт сразу двоих детей.

Хилари Суонк беременна третьем ребенком / Фото Instagram/hilaryswank

Суонк и Шнайдер поженились в 2018 году. В последние годы актриса неоднократно рассказывала о материнстве и о том, как изменилась её жизнь после рождения детей. По её словам, рождение малышей в более зрелом возрасте позволило ей уделять семье больше времени и внимания.

Теперь супруги готовятся к новому этапу семейной жизни - появлению третьего ребёнка, которого, судя по опубликованному видео, они ждут с большой радостью.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее популярная американская актриса Сельма Блэр якобы устроила хаос на борту самолета Delta Airlines. Она ударила одного бортпроводника и укусила другого в середине полета.

Ранее также американского рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса экстренно доставили из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси в больницу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Хилари Суонк Хилари Суонк - американская актриса и продюсер. Двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", а также Премии Гильдии киноактёров США. Самыми популярными фильмами Хилари Суонк являются оскароносные драмы "Малышка на миллион" и "Парни не плачут", культовая мелодрама "P.S. I Love You", а также картины "Писатели свободы", "Престиж" и "Приговор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред