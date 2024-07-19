Самый сочный и нежный: рецепт куриного шашлыка, от которого невозможно оторваться

Рецепт куриного шашлыка, который буквально тает во рту.
Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку: 120 минут
Порции 8 порции
Кухня Интернациональная
Люди делятся на два типа: те, кто любят шашлык из свинины и те, кто любит шашлык из курицы. Предлагаем вам рецепт куриного шашлыка, который всегда получается сочным, а маринуется всего два часа.
Сочный куриный шашлык - рецепт
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 2 кг
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Тимьян
- Куркума
- Сушеный имбирь
- Паприка
- Соль
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Сметана 200 г
Куриные бедра нарезаем на порционные куски.
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К мясу добавляем мелко нарезанный чеснок.
Всыпаем специи по вкусу: тимьян, куркуму, имбирь и паприку.
Добавляем соль, оливковое масло, сметану и все хорошо перемешиваем.
Миску с мясом накройте пищевой пленкой и оставьте шашлык мариноваться на 2 часа.
Жарим шашлык на огне до готовности.
К такому шашлыку идеально подойдет салат из свежих овощей. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить куриный шашлык:
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