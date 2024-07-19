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Самый сочный и нежный: рецепт куриного шашлыка, от которого невозможно оторваться

Элина Чигис
19 июля 2024, 14:24
53
Рецепт куриного шашлыка, который буквально тает во рту.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 120 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Куриный шашлык - рецепт
Куриный шашлык - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Люди делятся на два типа: те, кто любят шашлык из свинины и те, кто любит шашлык из курицы. Предлагаем вам рецепт куриного шашлыка, который всегда получается сочным, а маринуется всего два часа.

Сочный куриный шашлык - рецепт

Ингредиенты:

  • Куриные бедра – 2 кг
  • Чеснок – 4-5 зубчиков
  • Тимьян
  • Куркума
  • Сушеный имбирь
  • Паприка
  • Соль
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Сметана 200 г

Куриные бедра нарезаем на порционные куски.

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К мясу добавляем мелко нарезанный чеснок.

Всыпаем специи по вкусу: тимьян, куркуму, имбирь и паприку.

Добавляем соль, оливковое масло, сметану и все хорошо перемешиваем.

Миску с мясом накройте пищевой пленкой и оставьте шашлык мариноваться на 2 часа.

Жарим шашлык на огне до готовности.

К такому шашлыку идеально подойдет салат из свежих овощей. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить куриный шашлык:

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