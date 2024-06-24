Тает во рту: секретный рецепт нежнейшего шашлыка из свинины

Сейчас самый разгар сезона шашлыков на даче или природе, поэтому Главред решил с вами поделиться удачным рецептом этого изумительного мясного блюда. Предлагаем вам порадовать родных удивительно вкусным шашлыком, который тает во рту, а маринуется всего лишь два часа.
Нежный шашлык – рецепт
Ингредиенты:
- Свиная шея 2 кг
- Лук 1 крупный
- Чеснок 3 зубчика
- Соль
- Тимьян, базилик, молотый черный перец
- Растительное масло 3-4 ст. л.
- Минеральная вода
- Сок половины лайма
Мясо нарезаем на порционные куски.
Лук нарезаем полукольцами, чеснок мелко рубим.
Посыпаем чеснок и лук солью, хорошо мнем руками.
Добавляем специи, растительное масло, минеральную воду, сок лайма, все перемешиваем и добавляем к мясу.
Маринуем мясо не менее двух часов и можно готовить.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить нежный шашлык:
Кто такой igor_shpigunov1?
igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.
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