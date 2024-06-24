Тает во рту: секретный рецепт нежнейшего шашлыка из свинины

Отменный рецепт нежного и очень сочного шашлыка из свинины.

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Нежный шашлык - рецепт / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Сейчас самый разгар сезона шашлыков на даче или природе, поэтому Главред решил с вами поделиться удачным рецептом этого изумительного мясного блюда. Предлагаем вам порадовать родных удивительно вкусным шашлыком, который тает во рту, а маринуется всего лишь два часа.

Нежный шашлык – рецепт

Ингредиенты:

Свиная шея 2 кг

Лук 1 крупный

Чеснок 3 зубчика

Соль

Тимьян, базилик, молотый черный перец

Растительное масло 3-4 ст. л.

Минеральная вода

Сок половины лайма

Мясо нарезаем на порционные куски.

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Лук нарезаем полукольцами, чеснок мелко рубим.

Посыпаем чеснок и лук солью, хорошо мнем руками.

Добавляем специи, растительное масло, минеральную воду, сок лайма, все перемешиваем и добавляем к мясу.

Маринуем мясо не менее двух часов и можно готовить.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить нежный шашлык:

Кто такой igor_shpigunov1? igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.

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