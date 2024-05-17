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Мощное пламя разгорится и в дождь, и в снег: как разжечь костер для шашлыка

Алексей Тесля
17 мая 2024, 11:27
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Как правильно разжигать угли для шашлыка - опытные дачники раскрыли простой секрет.
мангал, шашлык
Как развести костер из сырых дров / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/jatocreate, Pixabay/Olya-02

Летний сезон – это пора отдыха на природе, одним из неизменных атрибутов которого является традиционный шашлык (барбекю). Есть множество вариантов его приготовления – от используемых продуктов, до типа приготовления.

Нередко любители отдыха выбираются в уголки, где нет специализированных мест для приготовления шашлыка. Поэтому зачастую перед кулинарами-аматорами встаёт вопрос о том, как развести огонь для шашлыка в походных условиях.

Что нужно чтобы быстро разжечь костер

Для того, чтобы разжечь костер для шашлыка, сначала необходимо остановить свой выбор на подходящей основе – дровах. Рекомендуется брать древесину фруктовых деревьев, так как она лучше подходит для барбекю. Использовать хвойные деревья для приготовления шашлыка не желательно, так как находящиеся в них смолы испортят вкус продукта и могут навредить здоровью.

Можно воспользоваться заранее приготовленными углями для мангала. Они в широком ассортименте представлены в торговой сети, а также их можно заготовить самостоятельно заранее. Для использования нужно иметь с собой лишь жидкость для распала.

Как легко разжечь мангал

Необходимо насыпать в мангал небольшое количество древесных углей. Затем сделайте маленькую лукну посередине углей и поместите туда таблетку сухого горючего. Можно также сбрызнуть специальной жидкостью для розжига.

После этого подожгите топливо и подождите, когда угли охватит пламя. Далее можно добавить больше углей, рассчитывая необходимое вам количество.

Какой бывает шашлык

Название блюда происходит от крымско-татарского названия "шишлик" — вертел. Блюдо готовят из баранины мелкой нарезки, нанизанное на шампур и запечённое на древесном угле в мангале; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название "шашлык" (на Западе обычно называют - барбекю) закрепилось за блюдами из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные тем же способом, пишет Википедия.

Как правильно разжигать угли для шашлыка

Опытные дачники советуют использовать жидкость для розжига. Необходимо добавить ее на угли. Рассчитывайте, что примерно на килограмм древесного угля приходится до 100 миллилитров жидкости.

После того, как угли пропитаются, разожгите огонь в нескольких местах. Угли будут готовы к использованию, когда на них появится специфический серый налет.

Как разжечь сырые дрова

Нередко костер для шашлыка необходимо разжечь в сырую, слякотную и даже снежную погоду. При этом бывает, что дрова сильно намокли и развести огонь затруднительно. Для выхода из ситуации можно использовать простые средства, доступные в любом доме.

Выложите сырые дрова необходимым порядком, после чего полейте их обычным растительным маслом. После это добавьте жидкость для розжига и подожгите. Специальный состав позволит добиться стабильного пламени, а масло обеспечит долгосрочное горение даже сырых дров.

Смотрите видео - идеальный шашлык:

Внимание! При работе с открытым огнем неукоснительно соблюдайте правила противопожарной безопасности!

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