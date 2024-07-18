Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецепт

Предлагаем вам рецепт творожных пончиков - отличного домашнего лакомства. Готовятся такие пончики проще простого и наверняка получатся в любой хозяйки. Рекомендуем подать их, посыпав сахарной пудрой и украсив фруктами, тогда ваши родные точно оценят угощение на высшем уровне.
Творожные пончики – рецепт
Ингредиенты:
- Творог 300 г
- Мука 250 г
- Сода 0.5 ч. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Яйца 1 шт.
- Сахарная пудра
- Растительное масло
К творогу добавьте яйцо, сахар, соду (можно заменить на разрыхлитель) и муку.
Замесите тесто, разделите на несколько частей, каждую из которых нужно раскачать в пласт толщиной 1,5 см.
Небольшим стаканом выдавите шарики.
В кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло.
Обжарьте пончики на огне ниже среднего с обеих сторон до золотистого цвета.
Советуем после жарки оставить пончики на бумажном полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить творожные пончики:
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