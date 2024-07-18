Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецепт

Рецепт творожных пончиков, которые напомнят вам вкус детства.

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Творожные пончики - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт творожных пончиков - отличного домашнего лакомства. Готовятся такие пончики проще простого и наверняка получатся в любой хозяйки. Рекомендуем подать их, посыпав сахарной пудрой и украсив фруктами, тогда ваши родные точно оценят угощение на высшем уровне.

Творожные пончики – рецепт

Ингредиенты:

Творог 300 г

Мука 250 г

Сода 0.5 ч. л.

Сахар 1 ст. л.

Яйца 1 шт.

Сахарная пудра

Растительное масло

К творогу добавьте яйцо, сахар, соду (можно заменить на разрыхлитель) и муку.

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Замесите тесто, разделите на несколько частей, каждую из которых нужно раскачать в пласт толщиной 1,5 см.

Небольшим стаканом выдавите шарики.

В кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло.

Обжарьте пончики на огне ниже среднего с обеих сторон до золотистого цвета.

Советуем после жарки оставить пончики на бумажном полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить творожные пончики:

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