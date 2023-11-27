Пышные оладьи, как пончики, и без капли масла: приготовление за 20 минут

Быстрые оладьи на кефире удивят вас, ведь жарить их можно без масла.
Время приготовления: 20 минут
Кухня Интернациональная
Запах сладких оладий, которые тают во рту, всегда наполняет жизнь теплом и радостью. Поэтому предлагаем рецепт пышных оладий на кефире, поражающих своей нежностью и ароматом. И вот важный секрет: в блюде не используется ни капля масла!
Пышные оладьи на кефире - рецепт
Ингредиенты:
- 250 г кефира (теплого)
- 2 столовые ложки сахара
- 0,5 ч. л соли
- 1 яйцо
- 240 г муки
- 0,5 ч. л соды (не тушить)
Приготовление: Добавляем в отдельную миску кефир, сахар и соль перемешиваем венчиком. Далее добавляем яйцо, перемешиваем, небольшими порциями всыпаем муку и замешиваем ее. Теперь консистенция стала густой. В конце добавьте пищевую соду и перемешайте. Оставляем постоять на 15 мин. Жарим оладьи на малом огне.
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Смотрите, как приготовить идеальные оладьи на кефире:
@darina___mi Я обожаю оладьи, но из-за большого количества масла, в котором они жарятся, почти никогда их не готовлю. Но нашла идеальный рецепт очень пухлых, мягких и вкусных оладий и делюсь с вами? 250 гр кефира (теплого, нагреваем в микроволновой) 2 ст л сахара 0,5 чл соли 1 яйцо 240 гр муки 0,5 чл соды (не тушить) все объединяем, в конце добавляем соду и перемешиваем. Оставляем постоять на 15 мин. Жарим на ниже среднего огне. Здесь надо подстроиться под свою плиту. Когда жарим оладьи, тесто не перемешиваем, а ложкой сверху берем тесто. Пусть смакует?? #оладьи#оладкирецепт# рецептоладьев# рецептоладушек# рецептоладок#поладки#оладьи# пухкиоладки# идеясниданку# недельсниданков# рецепты на украинском# реки♬ sonido original - AngieXO23
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