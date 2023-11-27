Пышные оладьи, как пончики, и без капли масла: приготовление за 20 минут

Быстрые оладьи на кефире удивят вас, ведь жарить их можно без масла.

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Пышные оладьи на кефире / коллаж Главред, фото скриншот YouTube (вкусности Юли), freepik

Запах сладких оладий, которые тают во рту, всегда наполняет жизнь теплом и радостью. Поэтому предлагаем рецепт пышных оладий на кефире, поражающих своей нежностью и ароматом. И вот важный секрет: в блюде не используется ни капля масла!

Пышные оладьи на кефире - рецепт

Ингредиенты:

250 г кефира (теплого)

2 столовые ложки сахара

0,5 ч. л соли

1 яйцо

240 г муки

0,5 ч. л соды (не тушить)

Приготовление: Добавляем в отдельную миску кефир, сахар и соль перемешиваем венчиком. Далее добавляем яйцо, перемешиваем, небольшими порциями всыпаем муку и замешиваем ее. Теперь консистенция стала густой. В конце добавьте пищевую соду и перемешайте. Оставляем постоять на 15 мин. Жарим оладьи на малом огне.

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Смотрите, как приготовить идеальные оладьи на кефире:

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