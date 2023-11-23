Он очень вкусный и супер бюджетный: новый рецепт салата на новогодние праздники

Простой, легкий и бюджетный салат на Новый год 2024 или Рождество понравится всем.
Такой рецепт салата супер вкусный. Салат с печенью и солеными огурчиками восхитительно сочетаются, а вкус совершенно новый.
Предлагаем насладится новым рецептом салата, вместо традиционный Оливье и Селедки под Шубой.
Новый салат с печенью - рецепт на Новый год 2024
Вам понадобится:
- Куриная печень - 300 г
- Лук - 1 шт
- Морковь по-корейски - 100 г
- Маринованные огурцы - 2 шт
- Майонез - 1-2 столовых ложки
1 большую луковицу почистить, порезать и обжарить на оливковом масле до золотистости. Можно добавить немного сахара, чтобы лук хорошо карамелизовался.
Куриную печень промыть. Закипятить воду, посолить и отварить куриную печень 7-9 минут.
Печень долго не варите, чтобы она осталась нежной.
Печень остудить, порезать полосками.
2 соленых огурца порезать соломкой, можно бумажным полотенцем вымокать огурец, чтобы салат не потек.
Морковку по-корейски предварительно подготовить. Слить жидкость. Морковку стоит порезать, немного измельчить.
Смешать в салатнике куриную печень, морковь по-корейски, соленый огурец, лук.
Салат немного посолить и добавить майонез. Выкладываем салат на блюдо для подачи.
Смотрите видео, как готовить бюджетный салат на Новый год 2024 рецепт:
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