Наши предки верили, что неосторожное обращение с вычесанными волосами может навлечь неприятности.

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Зачем раньше сжигали волосы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему украинки не выбрасывали волосы на улицу

Как волосы связывали с головной болью

Зачем в древности сжигали волосы в печи

В древности украинцы придавали волосам особое значение. С ними было связано немало народных примет, запретов и поверий, которых придерживались в повседневной жизни. Даже обычное расчесывание волос сопровождалось определенными правилами. Главред расскажет подробнее.

О необычных обычаях украинок рассказали в видео, опубликованном на странице KBKUA в TikTok.

видео дня

Почему нельзя выбрасывать волосы на улицу

В народной культуре волосы считались не только символом женской красоты, но и неотъемлемой частью человека. Именно поэтому к волосам, остававшимся на расческе после расчесывания, относились с особой осторожностью.

Согласно древним украинским поверьям, вычесанные волосы категорически нельзя было выбрасывать на улицу. Наши предки верили, что даже после того, как волос отделился от тела, он сохранял связь со своим владельцем.

Особенно опасались того, что волосы могут подобрать птицы и использовать их для устройства своих гнезд. Считалось, что в таком случае женщина будет страдать от сильной головной боли.

Поэтому украинки старались тщательно собирать волосы после каждого расчесывания и не оставлять их в местах, откуда их мог разнести ветер.

Видео о том, куда лучше девать волосы после стрижки, можно посмотреть здесь.

Почему украинки сжигали волосы в печи

Чтобы уберечься от возможных неприятностей, украинки собирали волосы с расчески и сжигали их в домашней печи. Именно такой способ избавления от волос считался самым безопасным.

Печь занимала особое место в традиционном украинском быту. Она была не только источником тепла и местом для приготовления пищи, но и символом домашнего очага.

Сжигая волосы, женщины были уверены, что они не попадут в птичьи гнезда и не станут причиной головной боли. Таким образом, обычная бытовая процедура приобретала символическое значение и воспринималась как способ защиты от нежелательных последствий.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Подобные приметы передавались из поколения в поколение, становясь частью семейных традиций.

Сегодня такие обычаи являются интересным свидетельством того, как наши предки воспринимали окружающий мир и объясняли различные явления. В то же время научных доказательств того, что выброшенные волосы могут вызвать головную боль или мигрень, нет.

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