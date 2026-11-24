Специалист провел в киевском клубе почти три десятилетия - сначала как защитник, а затем как главный тренер.

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Умер Александр Сеуканд / коллаж: Главред, фото: xsport.ua, ХК "Сокол", Instagram

Кратко:

Александр Сеуканд умер на 75-м году жизни

С Соколом он десять раз выигрывал чемпионат Украины

В 2003-2009 годах тренер возглавлял национальную сборную

На 75-м году жизни умер известный хоккеист и тренер Александр Сеуканд. Он десять раз приводил киевский "Сокол" к чемпионству Украины, а в 2003-2009 годах с перерывом руководил национальной сборной, которая при нем выступала в элитном дивизионе чемпионата мира. В клубе отметили, что специалист внес весомый вклад в развитие украинского хоккея.

О смерти Сеуканда сообщила пресс-служба хоккейного клуба "Сокол" в Instagram. Причину смерти и дату прощания клуб не уточнил.

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В клубе подчеркнули, что Сеуканд до последних лет оставался частью команды: он следил за выступлениями Сокола, приходил на матчи и в прошлом сезоне искренне радовался чемпионству киевлян.

"Украинский хоккей потерял человека, который был отдан ему всем сердцем", - говорится в сообщении клуба.

Чем Сеуканд запомнился в "Соколе"?

Александр Сеуканд родился 6 декабря 1950 года. В 1972 году он пришел в киевскую команду, которая вскоре получила название "Сокол", и выступал за нее на позиции защитника до 1980 года. За это время он провел 318 официальных матчей и забросил 24 шайбы.

После завершения игровой карьеры Сеуканд работал тренером, а в 1994-2011 годах возглавлял "Сокол". Под его руководством киевляне десять раз становились чемпионами Украины, а в 1998 и 1999 годах выиграли чемпионат и Кубок Восточно-Европейской хоккейной лиги.

Позже специалист тренировал Компаньон-Нафтогаз, с которым выиграл чемпионат Украины 2014 года, а также киевский Дженералз, харьковское Динамо и Мариуполь.

Как Сеуканд руководил сборной Украины?

В 1999 году Сеуканд стал старшим тренером национальной команды и помогал Анатолию Богданову на чемпионатах мира и Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. В 2003 году он самостоятельно возглавил сборную.

Под его руководством Украина четыре года подряд играла на чемпионате мира в группе А, однако затем покинула элитный дивизион. В 2007 году Сеуканд оставил пост, в 2008 году вернулся в сборную и проработал с ней еще около года.

За заслуги в спорте специалист получил звание Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.

Хоккей - новости

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 19-летний воспитанник хоккейной школы Белый Барс Александр Колонюк. Хоккеист родился в Белой Церкви и в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата Украины U16. После начала полномасштабной войны он вступил в добровольческое формирование громады, а затем пополнил ряды батальона Айдар.

Ранее о хоккеистах-путинистах жестко высказался чешский вратарь Доминик Гашек. Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал выходы Александра Овечкина на лед рекламой войны страны-агрессора России. По словам Гашека, ответственность за это несет НХЛ, которая не должна выпускать путиниста на лед.

Хоккей в последние годы не раз становился площадкой для поддержки Украины. В 2022 году финны посвятили Украине олимпийскую победу над командой ОКР. Сборная Финляндии выиграла финал Олимпиады в Пекине со счетом 2:1 и впервые в истории стала олимпийским чемпионом.

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