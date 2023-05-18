УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ему было всего 19: в тяжелых боях за Украину погиб юный призер чемпионата Украины по хоккею

Алина Дембицкая
18 мая 2023, 00:09 обновлено 18 мая, 00:09
10
Несмотря на свой юный возраст, защитник мужественно боролся за наше государство. Во время выполнения боевого задания воин отдал жизнь за родную страну.
погибший защитник
В тяжелых боях за Украину погиб юный призер чемпионата Украины по хоккею / Коллаж: Главред, фото: Facebook Алексея Копышинского

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб юный хоккеист Александр Колонюк.

Как сообщает Федерация хоккея Украины, защитнику было всего 19 лет. Он родился 24 октября 2003 года в Белой Церкви. Александр с детства занимался хоккеем, был воспитанником детско-юношеской школы "Смена-Белый Барс".

Вместе с молодежной командой "Белого Барса" он был бронзовым призером чемпионата Украины U16 в 2018 году. Играл на позиции нападающего.

видео дня

С начала полномасштабной войны страны-агрессора России вступил в добровольческое формирование территориальной общины (ДФТГ-1) Белой Церкви. Впоследствии пополнил ряды батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.

Несмотря на свой юный возраст, защитник мужественно боролся за наше государство. Однако во время выполнения боевого задания воину пришлось отдать жизнь за свою родную страну.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Смотрите видео о том, как ВСУ системно контратакуют оккупантов РФ под Бахмутом:

Больше новостей о погибших защитниках:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Посягательство на независимость": Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениями

"Посягательство на независимость": Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениями

23:16 Мир
Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

22:48 Украина
"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

22:16 Политика
Все главные новости

Последние новости

00:18

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

00:09

Ему было всего 19: в тяжелых боях за Украину погиб юный призер чемпионата Украины по хоккеюВидео

17 мая, среда
23:41

Изменения в сознании необратимы: Лолита рассказала о непроходящем состоянии

23:16

"Посягательство на независимость": Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениямиВидео

22:48

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:42

Дочь Киркорова сильно набрала вес и прячется за мешковатой одеждой

22:33

Наступит настоящее пекло из-за Эль-Ниньо: на Землю обрушатся самые жаркие 5 лет в историиВидео

22:27

Шарлиз Терон рассекретила своего нового бойфренда-модель

22:16

"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения ЛукашенкоВидео

Реклама
22:12

Блюдо придется вылить: сколько лаврового листа нужно класть в суп

21:55

"Окоп смерти": пленный "вагнеровец" рассказал о бешеной "мясорубке" на фронтеВидео

21:41

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

21:22

Без Брюса: жена больного Уиллиса закатила вечеринку с его бывшей

21:08

Наступит крах империализма Путина: Шольц откровенно высказался об окончании войны в УкраинеВидео

21:07

Бывший жених Волочковой до полусмерти избил молодую жену: балерина защищает Кузнецова

20:32

Пуля была в миллиметрах от сердца: после тяжелого ранения воин из Донбасса снова защищает УкраинуВидео

20:22

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

20:21

В Украину несется рекордная жара: синоптики назвали датыВидео

19:24

Загадка, которая заставит бросить себе вызов: нужно найти странную лошадь за 8 секунд

19:20

Путинский Кинжал оказался таким же фуфлом, как и все остальное российское оружиемнение

Реклама
19:11

Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с РоссиейВидео

18:51

Как убрать лишнюю соль из селедки: неожиданный способ спасти любимый продукт

18:45

Депутат от СН Трубицын не пришел на суд по обвинению во взяточничестве, потому что уже сбежал из Украины, - эксперт

18:40

"Так покиньте уже": из России выгоняют Симоньян

18:39

Лукашенко не болен, это инсценировка - генерал МаломужВидео

17:56

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - ЭрдоганВидео

17:53

Вышли из окопа за несколько секунд до "прилета": военные засняли неимоверное спасение побратимовВидео

17:39

"Сам показал, где деньги": бывший глава Верховного суда оценил свое задержание по делу о взятку

17:17

Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью - МаломужВидео

17:06

Одна из стран СНГ все больше боится нападения России: Reuters удивил подробностямиВидео

16:57

Капали слезы, капали: Джонни Депп заплакал от овации зрителей на Каннском фестивале

16:44

Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАРВидео

16:36

"Меня арестовали за правду о войне": украинец Роднянский сделал неожиданное признание

16:31

Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером

16:01

"Да, мы любим друг друга": Ирина Билык высказалась про слухи о ее романе с Димой КоляденкоВидео

15:57

Необычная история обычного явления: кто придумал комнатные растения

15:57

ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУВидео

15:47

200 000 убитых врагов – подтверждение, что Украина прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, - Палатный

15:32

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

15:30

В Польше украинцы-беженцы имеют право на многотысячную помощь деньгами: кто подпадаетВидео

Реклама
15:11

У Орбана сплясали под дудку Путина: "наехали" на ЕС и НАТО за военную помощь УкраинеВидео

15:10

Маляр рассказала, какие три области больше всего страдают из-за обстрелов России

15:09

"Подметала волосы в парикмахерской": Бейонсе рассказала с чего начинала свою карьеру и показала фото

14:28

Шакира выпустила трогательный клип, в котором спела с сыновьями от Жерара ПикеВидео

14:19

Кристина Соловий впервые прокомментировала роман с Сергеем Жаданом

14:12

Украина может за пару месяцев освободить Крым и запустить перспективу краха режима Путина – МаломужВидео

13:57

Нужно ли мыть овсяную крупу перед варкой: главная ошибка неопытных хозяек

13:57

Потап расставил точки над "i" по поводу своего развода с Каменских

13:46

Лавров в истерике угрожает ответом РФ из-за передачи Украине ракет Storm ShadowВидео

13:15

В Беларуси "ткнули носом" Путина и назвали условие размещения у себя ядерного оружияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять