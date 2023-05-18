Ему было всего 19: в тяжелых боях за Украину погиб юный призер чемпионата Украины по хоккею

Несмотря на свой юный возраст, защитник мужественно боролся за наше государство. Во время выполнения боевого задания воин отдал жизнь за родную страну.

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В тяжелых боях за Украину погиб юный призер чемпионата Украины по хоккею / Коллаж: Главред, фото: Facebook Алексея Копышинского

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб юный хоккеист Александр Колонюк.

Как сообщает Федерация хоккея Украины, защитнику было всего 19 лет. Он родился 24 октября 2003 года в Белой Церкви. Александр с детства занимался хоккеем, был воспитанником детско-юношеской школы "Смена-Белый Барс".

Вместе с молодежной командой "Белого Барса" он был бронзовым призером чемпионата Украины U16 в 2018 году. Играл на позиции нападающего.

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С начала полномасштабной войны страны-агрессора России вступил в добровольческое формирование территориальной общины (ДФТГ-1) Белой Церкви. Впоследствии пополнил ряды батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.

Несмотря на свой юный возраст, защитник мужественно боролся за наше государство. Однако во время выполнения боевого задания воину пришлось отдать жизнь за свою родную страну.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

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