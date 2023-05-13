Получил смертельное ранение под Бахмутом: в тяжелых боях погиб титулованный украинский хоккеист

Когда РФ осуществила полномасштабное вторжение на территорию Украины, Александр Хмиль без всяких колебаний взял в руки оружие и встал на защиту родной земли.

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В тяжелых боях погиб титулованный украинский хоккеист Александр Хмель / Коллаж: Главред, фото: Армия-Inform

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 42-летний хоккеист и тренер Александр Хмиль. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом в Донецкой области.

Как сообщает Федерация хоккея Украины, Александр на профессиональном уровне играл в хоккей на протяжении 18 лет. В 2007-м Хмиль стал чемпионом Украины в составе АТЕКа, в 2005-м он стал серебряным призером национального чемпионата с "Днепровскими Волками", в 2006-м и 2009-м выигрывал бронзу.

После завершения профессиональной карьеры Александр продолжал выступать на любительском уровне за киевские "Автомобилист" и "Спарту", а также работал главным тренером в киевском "Рапиде" (2015-2016), броварских "Волках" (2017/2018) и женской "Украиночке" (2019-2020).

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Когда страна-агрессор Россия осуществила полномасштабное вторжение на территорию Украины, Хмиль взял в руки оружие и встал на защиту родной земли. Сначала он защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, а затем в статусе военнослужащего Вооруженных сил Украины выполнял боевые задачи в горячих точках в других регионах нашего государства.

"Несколько занятий хватило, чтобы я вспомнил и восстановил навыки обращения с оружием, а "физика" у меня всегда на уровне – форму поддерживаю", - говорил Александр в прошлогоднем интервью изданию Армия-Inform.

На печальное известие о гибели Хмиля отреагировал выдающийся олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Доминик Гашек.

"Печальная новость. Когда мы болеем за наших ребят на чемпионате мира, давайте не забывать, что турнир может продолжаться благодаря этим героям. Украинские хоккеисты воюют и гибнут на передовой, а в НХЛ российские хоккеисты рекламируют свою страну, которая убивает и убивает в демократической Украине", - написал Гашек на своей странице в Twitter.

Напомним, что в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины - Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

Смотрите видео о том, как ВСУ системно контратакуют оккупантов РФ под Бахмутом:

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