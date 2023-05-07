В боях за Украину погиб один из основателей хортинга на Киевщине

До 2016 года Олег Поповичук возглавлял Киевскую областную федерацию хортинга. Благодаря ему выросла немалая плеяда спортсменов.

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Олег Поповичук погиб, защищая Украины, на 42-м году жизни / Фото facebook.com/UkranianHortingFederation

В боях за Украину погиб Олег Поповичук, который был одним из основателей развития хортинга в Киевской области. Ему был 41 год.

До 2016 года Олег Поповичук возглавлял Киевскую областную федерацию хортинга. Благодаря ему выросла немалая плеяда спортсменов.

"От всех членов Федерации выражаем искренние соболезнования семье и близким Олега! Он навсегда остается в наших сердцах и в памяти", – говорится в некрологе на странице организации в Facebook.

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Детали гибели защитника Украины не сообщаются.

Справка. Хортинг – это современное украинское боевое искусство, созданное в нашей стране, с универсальным набором ударов и приемов, максимально приближенное к смешанным единоборствам ММА.

Как сообщал Главред, в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

Также в боях с оккупантами страны-агрессора России погиб воин Вооруженных сил Украины Вячеслав Хохлюк. Год назад он женился на Анастасии Мохиной, девушке, с которой он на тот момент вместе служил в 112-й бригаде территориальной обороны Киева. Их свадебные фотографии попали в социальные сети и публиковались даже в британском издании The Times.

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