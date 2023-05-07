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В Бахмуте погиб американский ветеран Кристофер Кэмпбелл — жених дочери режиссера Санина

Анна Ярославская
7 мая 2023, 08:45 обновлено 7 мая, 08:56
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Перед переездом в Украину весной 2022 года Кристофер Джеймс Кэмпбелл покинул учебу в США, продал свои вещи, говорил, что чувствует способность помочь.
Кристофер Кэмпбелл
Кристофера Кэмпбелла, погибшего за Украину под Бахмутом, похоронили в Киеве / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/OlesSanin, pixabay.com

В боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина.

Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

"Благодарю всех, кто почтил сегодня память члена моей семьи, жениха моей дочери Иванны Кристофера Джеймса Кэмпбелла. Спасибо за вашу глубокую скорбь и чествование его памяти", - написал Санин на своей странице в Facebook 5 мая.

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Кристофер Кэмпбелл был ветераном с большим опытом военной службы – до этого прослужил пять лет в Ираке и Кувейте.

После начала боевых действий в Украине, он стал на защиту этой страны и сражался против оккупантов в спецподразделении "Азов". Позже он продолжил свою службу в Интернациональном легионе.

Помимо военной службы воин также был членом волонтерского общественного движения "Вільні".

Представители движения написали в соцсети: "Его опыт был чрезвычайно важным для нас, ведь он был ветераном, который пять лет служил в Ираке, а затем был в Кувейте. Крис также помогал нашему волонтерскому движению. Он был храбрым и решительным воином, настоящим другом, человеком с принципами и ценностями. Навсегда в строю!".

Кристофер Кэмпбэлл
Кристофер Кэмпбэлл был членом волонтерского общественного движения "Вільні" / Фото: facebook.com/vilnivolunteers

По информации издания NPR, перед переездом в Украину весной 2022 года Кристофер Джеймс Кэмпбелл покинул учебу в США, продал свои вещи, говорил, что чувствует способность помочь. Коллеги воина говорят, что его опыт позволял подтянуть местных добровольцев и призывников к уровню стандартов НАТО. Кристофер помогал украинцам овладеть вооружениями, а также понять военную тактику.

"Кристофер был известен своей храбростью, решительностью, непоколебимыми принципами и ценностями, а главное — у него было доброе сердце. Согласно его последнему желанию, Крис был похоронен в Украине, стране, которую он любил и где обрел свою любовь, за которую отдал свою жизнь", — написал Олесь Санин.

Церемония прощания прошла 5 мая в Михайловском Златоверхом соборе.

Как сообщал Главред, 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел погиб в сражении против российских оккупантов.

"Он верил в то, за что воевала Украина, и он хотел быть частью этого противостояния, чтобы удерживать это зло, чтобы оно не пришло сюда. И, чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось участвовать в этом", — сказала мать Вилли.

Также в боях под Бахмутом погибли добровольцы из Канады – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко. Они служили в Интернациональном легионе.

Добровольцы из города Сейнт-Кетринс погибли от артиллерийского огня 26 апреля, когда вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по удержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут.

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