В боях за Украину погиб отец двоих детей из Волыни: он пошел на фронт добровольцем

Сергей Козуля погиб на сороковом году жизни. Служил стрелком в составе 100-й отдельной бригады ТрО.

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Сергей Козуля погиб, защищая Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/igorchaikakovel

В боях с российской оккупационной армией погиб воин ВСУ из Волынской области Сергей Козуля. Без отца остались двое его сыновей. О потере сообщил ковельский городской голова Игорь Чайка в Facebook.

39-летний военнослужащий погиб 3 мая в боях на одном из восточных направлений фронта.

"Эта страшная война продолжается, забирает наших дорогих защитников... С горечью и болью сообщаю, что громада Ковеля потеряла еще одного воина. 3 мая 2023 года в результате смертельного ранения на востоке погиб ковельчанин Козуля Сергей Иванович, 27.08.1983 г. р.", – сообщил Чайка.

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Сергей Козуля ушел на фронт добровольцем. На второй день полномасштабного вторжения страны-арессора РФ он вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Служил стрелком в составе 100-й отдельной бригады ТрО.

Возвращение своего Героя на щите Ковельская громада ждет в ближайшие дни.

У Сергея Козули остались родители, жена и два сына.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут погиб защитник Украины из Винницкой области Радион Шестопалько. Ему было 35 лет.

Свой последний бой солдат принял 29 апреля 2023 года. Он погиб вследствие огневого поражения во время удержания рубежей в районе населенного пункта Бахмут.

В боях с оккупантами страны-агрессора России погиб воин Вооруженных сил Украины Вячеслав Хохлюк. Год назад он женился на Анастасии Мохиной, девушке, с которой он на тот момент вместе служил в 112-й бригаде территориальной обороны Киева. Их свадебные фотографии попали в социальные сети и публиковались даже в британском издании The Times.

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