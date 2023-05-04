На войне с оккупантами России погиб воин ВСУ, свадебное фото которого публиковал The Times

Боец армии Украины Вячеслав Х**люк женился на девушке Анастасии Мохиной 7 апреля 2022 года, они вместе служили в Территориальной обороне Киева.

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Свадьба Вячеслава Х**люка и Анастасии Мохиной / Коллаж: Главред, фото: Вечерний Киев

В боях с оккупантами страны-агрессора России погиб воин Вооруженных сил Украины Вячеслав Х**люк. Год назад он женился на Анастасии Мохиной, девушке, с которой он на тот момент вместе служил в 112-й бригаде территориальной обороны Киева. Их свадебные фотографии попали в социальные сети и публиковались даже в британском издании The Times.

Вечерний Киев написал, что украинский Вячеслав Х**люк погиб несколько недель назад. Место гибели воина не уточняется.

Известно, что воин после службы в Территориальной обороне перешел в 5-ю Отдельную штурмовую бригаду, где был начальником связи батальона.

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Прощание с украинским героем состоялось 27 апреля на Байковом кладбище.

Знакомые Х**люка рассказали, что в мирной жизни он занимался спортом и любил путешествовать на своем мотоцикле.

Х**люк вместе с бойцами 112-й бригады территориальной обороны принимал участие в освобождении Киева.

В апреле 2022 года Вячеслав женился на Анастасии

43-летний Вячеслав и 25-летняя Анастасия, которая служила вместе с ним в 112-й бригаде ТРО, поженились 7 апреля прошлого года. Их свадебные фотографии публиковались в социальных сетях и даже в британском The Times.

Вячеслав Х**люк и Анастасия Мохина - фотографии со свадьбы / Вечерний Киев

Вячеслав Х**люк и Анастасия Мохина - фотографии со свадьбы / Вечерний Киев

Вячеслав Х**люк и Анастасия Мохина - фотографии со свадьбы / Вечерний Киев

Год назад Анастасия Мохина рассказывала о свадьбе в своем Instagram.

"С сегодняшнего дня официально муж и жена. Вместо платья – форма, расписывает комбат, на плече не сумочка, а автомат, но рядом лучшие люди, без которых такого праздника просто не получилось бы! Этот день для нас – это миллион объятий, теплых слов, красивых цветов и настоящих и искренних людей рядом. Вы все – лучшие!" – написала девушка.

Вячеслав Х**люк и Анастасия Мохина - фотографии со свадьбы / Вечерний Киев

Вячеслав Х**люк и Анастасия Мохина - фотографии со свадьбы / Вечерний Киев

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что армия Украины проведет контрнаступление, чтобы освободить свои территории от оккупации агрессора России. По мнению украинского гаранта, успехи ВСУ зависят от военной поддержки Запада.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уточнил, что Украина собирается освободить все свои земли. По его словам, результаты анонсов о контрнаступлении ВСУ появятся уже в ближайшее время.

Украинский военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что ВСУ для освобождения Крыма достаточно подойти к Азовскому морю и сокрушить Крымский мост. Однако с Донбассом ситуация более сложная, и за Донецкую и Луганскую области придется серьезно воевать.

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