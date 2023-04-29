Украина планирует контрнаступление и способна вернуть Крым – Зеленский

Успех контрнаступления сил обороны Украины во многом зависит от ситуации с поставками западных вооружений, сказал президент Владимир Зеленский.

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Оккупанты России боятся ВСУ и своего отступления из Крыма - Зеленский / Коллаж Офис президента, Google Maps

Армия Украины планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерена отбросить оккупационные войска России и вернуть Крым. Успех ВСУ зависит от поставок западных вооружений. Государство хочет спасти как можно больше жизней, поэтому поставки оружия важны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью финскому изданию Yle он рассказал о том, что Украина планирует провести контрнаступательную военную операцию Вооруженных сил, в рамках которой ВСУ удастся отбросить российские оккупационные войска и вернуть Крымский полуостров.

По словам гаранта, успех контрнаступления сил обороны Украины зависит от дальнейших поставок вооружений от Запада. Государство хочет спасти как можно больше жизней, поэтому важно получать оружие.

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"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что войска РФ с каждым днем теряют мотивацию и боятся ВСУ.

"Они боятся нас, а также последствий, если они отступят", - считает глава государства.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что государствам сейчас легче поддержать Украину, чем допустить ситуацию, при которой война затянется на годы или даже десятилетия с увеличением риска вероятности Третьей мировой войны.

Возвращение Крыма в Украину

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на днях заявила, что ВСУ фактически начали операцию по возвращению оккупированного Крыма. По ее словам, российские корабли будут держаться подальше от украинских ракет, опасаясь ударов.

Украинский военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду заявил, что Украина в любом случае вернет Крым. По его мнению, для возвращения полуострова ВСУ нужно выйти на Азовское побережье и разбомбить Крымский мост. Оккупанты окажутся в изоляции и украинским войскам даже не понадобится заходить на полуостров.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что после того как ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, начнутся удары по военным базам российских захватчиков на полуострове. Как полагает Арестович, армия Украины уничтожит Крымский мост и Черноморский флот РФ.

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Контрнаступление ВСУ: