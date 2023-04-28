"Праздник начнется с Крымского моста": Арестович раскрыл планы ВСУ по деоккупации Крыма

Арестович посоветовал россиянам, переехавшим в Крым во время оккупации, рассмотреть возможность возвращения обратно.

https://glavred.info/ukraine/prazdnik-nachnetsya-s-krymskogo-mosta-arestovich-raskryl-plany-vsu-po-deokkupacii-kryma-10466638.html Ссылка скопирована

Арестович раскрыл планы ВСУ по деоккупации Крыма / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского 1, УНИАН

После того, как Вооруженные силы Украины приблизятся к границам Крыма, начнутся удары по военным объектам временно оккупированного полуострова. Одними из первых объектов будут разрушены Крымский мост, база Вооруженных сил Российской Федерации и Черноморский флот. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на своем YouTube-канале.

"Я скажу вам как военный, что будет. Весь праздник начнется, когда мы выйдем на пределы Крыма. Начнется он с Крымского моста, чтобы было веселее, а затем начнется обработка стратегических складов, аэродромов, военных баз и заводов, которые относятся к поддержанию боеспособности российской группировки. И по флоту начнут работать", - отметил Арестович.

По его словам, удары будут наноситься еженедельно, на примере того, что было зафиксировано на аэродроме в Евпатории в прошлом году. Такие меры будут продолжаться до тех пор, пока на территории полуострова не появятся украинские военные.

видео дня

Арестович посоветовал россиянам, переехавшим в Крым во время оккупации, рассмотреть возможность возвращения обратно. А тем, кто не хочет расставаться с курортами, стоит уже сейчас морально настраиваться.

"В очень короткие сроки вам это понадобится. Я бы уже паковал чемоданы, пока Крымский мост цел", - сказал бывший советник ОП.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

Смотрите видео о том, что военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду рассказал об освобождении Крыма:

Вас может заинтересовать: