Эйдман рассказал, почему Путин вынужден продолжать свои бессмысленные наступательные операции

Эксперт подчеркнул, что российский диктатор хочет заморозить войну в той ситуации, в которой она находится.

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Эйдман рассказал, почему Путин вынужден продолжать свои наступательные операции / сайт Кремля, скрин

Российские генералы не решаются сообщить президенту страны-агрессора России Владимиру Путину, что их армии нужно прекратить дальнейшее наступление, ведь сейчас уже нужно переходить к обороне. В то же время диктатор уже и сам понимает, что его армия имеет большие проблемы на фронте. Такое мнение высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

Как отметил Эйдман в эфире 24 канала, российский диктатор хочет заморозить войну в той ситуации, в которой она находится. Эксперт подчеркнул, что сейчас это невозможно.

"Также он боится выступить с такой инициативой, сказать, что Россия достигла своих целей в так называемой "СВО" и может остановиться. Это бы ему было выгодно", - подчеркнул социолог.

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При этом он отметил, что Вооруженные силы Украины все равно не остановили бы свое контрнаступление. Но, по мнению Эйдмана, Путин бы позиционировал миру Россию, как страну, желающую мира.

"Западу в такой ситуации было бы сложнее оказывать помощь Украине. Ведь начались бы претензии со стороны мощного пацифистского движения, которое бы осуждало его", - предположил он.

Однако, по словам эксперта, Путин боится идти на такой шаг. Эйдман подчеркнул, что как все слабые люди, российский диктатор боится свою слабость проявить.

"Он считает, что тогда на него набросятся и сожрут. Путину кажется, если он первым выступит с мирной инициативой, то мир решит, что у России нет ресурсов и сил, чтобы продолжать войну", - отметил Эйдман.

Как отметил эксперт, Путин так рассуждает и сам, потому что это типичная логика преступного мира, который его воспитал.

"Поэтому он считает, что "вор в законе", которым он себя видит, должен всегда "быковать" и не демонстрировать свое бессилие", - уверен он.

Эйдман заметил, что российский диктатор ждет такого предложения со стороны Запада. Однако Украина и союзники на это не пойдут.

"Именно поэтому Путин вынужден продолжать бессмысленные наступательные операции, которые являются разрушительными для российских войск. Но остановиться не может", - добавил социолог.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

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Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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