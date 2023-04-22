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"Перспектив у РФ нет": Маломуж рассказал, как ВСУ разгромят оккупантов во время контрнаступления

Алина Дембицкая
22 апреля 2023, 03:20
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За время войны Россия понесла огромные потери в технике и вооружении. ВСУ уничтожили 300 вражеских самолетов и столько же вертолетов, а также 3600 танков.
Украинские военные, ВСУ, Николай Маломуж
Маломуж рассказал, как ВСУ полностью разгромят оккупантов во время контрнаступления / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Главред

Страна-агрессор Россия очень боится контрнаступления Вооруженных сил Украины. В некоторых оккупированных городах фиксируется паника – там коллаборанты и семьи военных офицеров агрессора бегут, потому что понимают, что контрнаступление ВСУ будет успешным. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Если мы говорим о конкретных вещах, то враг пытается разгадать, где именно будет это наступление. Почему-то россияне ориентируются на запорожское и луганское направления, усиливают там позиции, готовят новые дивизии, подгоняют туда новую технику и вооружение. Но у них ее недостаточно, чтобы по линии фронта в 1250 километров создать предпосылки для обороны или эффективного противодействия. Это – огромная линия фронта, для которой нужно не 200-250 тысяч, а миллионы людей, поэтому они пытаются получить и разведывательную информацию, и конкретику по подготовке украинского контрнаступления и будущих наступательных операций", - рассказал Маломуж.

Он подчеркнул, что у россиян уже нет тех сил и той потуги, особенно в профессиональной части за счет уничтожения профессиональных войск, в первую очередь Воздушно-десантных, десантно-штурмовых, морской пехоты, большой части "вагнеровцев", которые были "элитой" российской армии. Большую часть из них Украина уже уничтожила, ведь по крайней мере в течение трех месяцев ежедневно от 500 до 1100 человек ВСУ уничтожили только убитыми. Примерно такое же количество и раненых, которые выбывают с поля боя. А это – те потери, которые нельзя быстро восстановить за счет резервов, потому что представители этих спецвойск готовятся от года (рядовой состав) до трех (офицерский состав).

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"Быстро их пополнить невозможно, потому что просто не успеют ни подготовить, ни провести боевые слаживания, ни тем более обкатать в полевых условиях. Поэтому в данной ситуации эта профессиональная составляющая армии РФ ослаблена, а это дает нам перспективы для проведения успешных операций, потому что они не смогут закрыть все направления подготовленными войсками. Не говоря уже о том, что вновь созданные подразделения из мобилизованных тоже не будут эффективными, потому что они не имеют достаточного уровня подготовки, боевого опыта и мотивации. Поэтому, действительно, здесь у ВСУ есть преимущества. Тем более, что и большое количество техники и вооружения РФ также было уничтожено – более 300 самолетов и столько же вертолетов, 3600 танков. Это, фактически, целые воздушные, танковые, общевойсковые армии, ведь это то, что россияне бросали в бой с самого начала. Пополнить такую технику, например, танки Т-90, которых остались десятки, трудно, потому что сотни из них были полностью уничтожены. БТР в РФ тоже, как правило, много осталось старого образца", - заметил генерал армии.

По его словам, среди ракет также нет многих боеприпасов, а создать новые ракетные возможности за счет ВПК – это не такое быстрое дело из-за недостатка комплектующих. Потому что старое вооружение хоть и есть и может стрелять, но оно неэффективно против новейшего вооружения, потому что есть возможность массового уничтожения. Поэтому здесь особых перспектив у России нет.

"Чем они могут взять? Массой военных, которых россияне будут привлекать в виде мобилизованных, большим количеством вооружения и техники 60-80-х годов, которую подняли с хранения и после реабилитации будут бросать на фронт. При массовом их применении это также будет проблемой, потому что такой техники тоже много и ее тоже надо перемалывать", - отметил Маломуж.

В то же время он подчеркнул, что во время наступления ВСУ не будут идти в лобовые атаки на огневые средства (даже старого образца), а будут маневрировать, проводить удары по слабым местам, противофланговые, тыловые с помощью спецподразделений.

"Это то, что дает перспективу не подвергаться огневым средствам или тем оборонительным позициям, где россияне строили блиндажи, различные укрепрайоны по 70, 120 километров (как, например, возле Мелитополя). Мы можем их обходить – во время различных войн строились укрепления вроде линии Мажино, которые противник обходил и они не играли никакой роли. Поэтому грамотная планировка позволит нам, с одной стороны, обойти эти укрепления, а с другой – подавить огневые средства РФ новейшими и более дальнобойными ракетными, авиационными, танковыми системами, гаубицами, БТРами, которые могут мобильно и эффективно действовать", - подытожил генерал.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ. Также Андрей Юсов подчеркнул, что враг пока взял паузу на накопление ракет. Однако восстановить тот уровень запасов снарядов, который у них был до полномасштабной войны, российским оккупантам не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае. Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства допустил попытку продвижение армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над "суходольным коридором" оккупантов, который ведет в Крым.

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