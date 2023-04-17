"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в Бахмуте

Безуспешное наступление российских захватчиков продолжается на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

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Маляр рассказала о сложной ситуации в Бахмуте / УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска увеличили интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов на Бахмутском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Бахмутский – увеличилась интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов. Враг просто равняет здания и сооружения города Бахмут с землей", - написала Маляр в Telegram-канале.

Она также рассказала, что, кроме Бахмута, в эпицентре боевых действий остается Марьинка.

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Безуспешное наступление российских захватчиков продолжается на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

"Наши защитники осуществляли сегодня как оборонительные действия, так и активные штурмовые", - добавила заместитель министра обороны.

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

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