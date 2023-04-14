"Украинское командование не жалеет жизни военных": Маляр рассказала о волне фейков РФ

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что на самом деле ситуация противоположна той, которую описывают российские захватчики.

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Маляр рассказала о волне фейков РФ / УНИАН, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия вернулась к активной реализации своих информационно-психологических спецопераций, которые касаются Бахмута, и распространяет фейки о том, что украинское военное руководство якобы не заботится о жизни своих военнослужащих. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Это уже не первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов - подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества", - написала Маляр в Telegram.

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что на самом деле ситуация противоположна той, которую описывают российские захватчики.

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"На самом же деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз. Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и сконцентрировал в Бахмуте наибольшие усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль", - пояснила она.

Маляр уточнила, что на войне, к сожалению, оборона без потерь также невозможна.

"Сохранение жизни наших бойцов - приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, що страна-агрессор Россия запустила кампанию по дезинформации о Бахмуте Донецкой области, которая направлена на деморализацию украинского общества и военных.

По ее словам, захватчики распространяют нарратив о том, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения и его оборона – это якобы политическое решение. Однако это не так. Маляр подчеркнула, что решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство.

Кроме того, ранее Центр стратегических коммуникаций сообщил, что российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте. Так, российские пропагандистские Telegram-каналы обнародовали вброс о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы доложил президенту Владимиру Зеленскому о "тактическом окружении украинских военных в Бахмуте".

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что информация о якобы окружении города является очередным бредом российских пропагандистов.

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