'Путин – это голограмма': война против Украины была запланирована еще с момента развала СССР - Таипов

Когда Джохар Дудаев говорил о том, что Украина столкнется с Россией, это было не просто так.

https://glavred.info/ukraine/putin-eto-gologramma-voyna-protiv-ukrainy-byla-zaplanirovana-eshche-s-momenta-razvala-sssr-taipov-10462825.html Ссылка скопирована

Тайипов заявил, что война против Украины была запланирована еще с момента развала СССР / Коллаж скриншот YouTube, Минобороны РФ

Война страны-агрессора России против Украины была спланирована еще с момента распада СССР с целью вернуть Украину в лоно РФ, и российский диктатор Владимир Путин является лишь фигурой в этой масштабной схеме. Такое мнение в интервью Главреду высказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов.

"Дело же не в Путине – это не он в самолетах, танках сидит, это Россия. Эта война была запланирована еще с момента развала СССР с целью возвращения Украины в лоно РФ. Мы все время акцентируем внимание на каких-то именах, а дело же в самой имперской сути", - отметил племянник Дудаева.

Он подчеркнул, что когда Джохар Дудаев говорил о том, что Украина столкнется с Россией, это было не просто так. Как отметил Таипов, Дудаев был генералом стратегической авиации, а генералы стратегических войск отличаются тем, что они мыслят стратегически, на перспективу.

видео дня

"Путин появился так же, как Гитлер, сыграв на настроениях масс. Он – функция, голограмма. Сейчас все гадают, сколько у него двойников, но это просто засоряет эфир. Какая разница, кто был в Мариуполе, какое это отношение имеет к войне?! Предположим, он гей – разве это облегчило задачу Украины? Абсолютно нет. Четкая концентрация всех сил, интеллектуальных, финансовых, экономических, военных, человеческих – вот что сегодня нужно", - сказал Таипов.

Кто такой Муса Таипов Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и Второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что сейчас Украина готовит для российских кораблей очередной "сюрприз" на море. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников. Он отмечает, что Украина ждет подходящего момента.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко выразил мнение, что когда украинские военные освободят Крым, в стране-агрессоре России могут обвалиться власти, потому что силовики прекратят ее поддерживать. Российский диктатор Владимир Путин потеряет свою поддержку, а те настроения, которые сейчас выражает российский террорист Игорь Гиркин, могут стать массовыми. Российские власти после этого провалятся в смуту.

Как отметил член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции племянник Джохара Дудаева Муса Тайипов, страна-агрессор Россия сейчас не в состоянии пойти на другие страны Европы, однако она сделает это, когда окрепнет. Российский диктатор Владимир Путин не сумасшедший, он действует как подлый прагматик.

Вас может заинтересовать: