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"Осталась неделя": Свитан раскрыл планы оккупантов на фронте к Пасхе

Алина Дембицкая
11 апреля 2023, 04:15
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Россияне поставили себе целью полностью захватить Бахмут к Пасхе, а потому стянули все возможные резервы и технику.
Роман Свитан, российские военные
Свитан раскрыл планы оккупантов на фронте к Пасхе / Личный архив Романа Свитана, Минобороны РФ

Российская оккупационная армия бросила все свои усилия на взятие Бахмута. Захватчики имеют ориентировочно неделю, а потом надеются, что наступит "пасхальное перемирие". Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

Как отметил Свитан в эфире 24 канала, сейчас в Бахмуте тяжелая ситуация. Россияне поставили себе целью полностью захватить город к Пасхе, а потому стянули все возможные резервы и технику. У них большие надежды, что после того, как они захватят Бахмут, наступит "пасхальное перемирие".

"Сейчас они будут прилагать максимум усилий: авиация, артиллерия, элитные подразделения. Пригожин понял, что имеет большие проблемы с выполнением поставленной задачи. У него появилось понимание, что впереди у них только побег и поэтому делает соответствующие заявления, что якобы Украина подготовила 400 тысячное войско и "нам (россиянам - ред.) нужно бежать вплоть до Ростова". Вот такая подача информации свидетельствует о том, что у них осталась неделя. Они рассчитывают на какое-то перемирие. Думаю мы их расстроим", - заявил Свитан.

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Полковник ВСУ в запасе рассказал, что ВСУ подвели к Бахмуту подкрепление. Сейчас линия фронта в городе проходит возле железнодорожного пути, который россиянам будет очень трудно преодолеть.

"Генерал Сырский полностью контролирует ситуацию и примет верное решение для обороны Бахмута. Думаю, нам нужно еще несколько недель, а дальше будет легче", - подчеркнул Свитан.

Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заговорил о вероятности выхода украинских военных из Бахмута. Он отметил, что такое решение будет принято, если ситуация в городе будет ухудшаться, а также будет существовать угроза потери личного состава.

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