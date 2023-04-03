"Пытаются прикрыть свои провалы": генерал Сырский о ситуации в Бахмуте

Александр Сырский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины опровергают все фейки и усилия российских пропагандистов о якобы захвате Бахмута.

Александр Сыркский / Генштаб ВСУ, Сырский

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута.

В Telegram он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, выполняющими задачи на самых горячих точках передовой.

"Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников. Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута", - написал Сырский.

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Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины опровергают все фейки и усилия российских пропагандистов.

"От того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой зависит движение вперед всей нашей армии", - подчеркнул он.

Фейк о захвате Бахмута

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута Донецкой области. При этом он снял видео предположительно на фоне здания городской администрации.

"Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделения, которые брали администрацию и весь центральный квартал понесут и поставят эти знамена", — говорится в публикации.

После этого в Сети опубликовали ролик, на котором один из украинских защитников опровергает заявление Пригожина о якобы захвате Бахмута оккупантами РФ.

"Артемовск (старое название Бахмута, - ред.) он может быть и взял, но Бахмут – нет. Бахмут стоит, Бахмут держится", — уточнил украинский боец.

"Бахмут - украинский, и они (россияне - ред.) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать", — заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters.

"Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну и хорошо, пусть думают, что взяли", — прокомментировал видео Череватый.

"Вокруг здания городского совета (Бахмута) идут бои, они ничего не захватили в юридическом смысле", — уточнил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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