Пригожин заявил о "взятии" Бахмута: бойцы ВСУ жестко ответили на фейк

Украинские защитники опровергли заявление Евгения Пригожина о якобы захвате Бахмута оккупантами РФ.

Бойцы ВСУ продолжают защищать Бахмут / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута Донецкой области.

При этом он снял видео предположительно на фоне здания городской администрации. Его пост размещен в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

"Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделения, которые брали администрацию и весь центральный квартал понесут и поставят эти знамена", — говорится в публикации.

видео дня

По словам Пригожина, украинские войска все еще удерживают западные кварталы в Бахмуте.

Евгений Пригожин заявил о "взятии" Бахмута / Скриншот

После этого в Сети опубликовали ролик, на котором один из украинских защитников опровергает заявление Пригожина о якобы захвате Бахмута оккупантами РФ.

"Артемовск (старое название Бахмута, - ред.) он может быть и взял, но Бахмут – нет. Бахмут стоит, Бахмут держится", — уточнил украинский боец.

При этом он также добавил, что "мы продолжаем работать и уничтожать нечисть".

Украинские защитники продолжают бои за Бахмут / Скриншот

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей: