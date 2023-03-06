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ВСУ будут держать оборону Бахмута: Зеленский срочно собрал Ставку из-за тяжелых боев на Донбассе

6 марта 2023, 14:15
Военное командование Украины планирует усиливать позиции украинских военных в направлении Бахмута.
Владимир Зеленский, ВСУ
ВСУ продолжат оборонять Бахмут / коллаж фото офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинская армия держит оборону в Бахмуте несмотря на постоянный штурм, который осуществляет путинская армия. Ситуация на этом направлении очень сложная. Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Офис президента.

На Ставке рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

"Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", - говорится в сообщении.

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Также на Ставке обсудили вопросы поставки оружия, оборудования, а также их распределение по различным оперативным направлениям на фронте.

Ситуация в Бахмуте

Британский генерал Ричард Ширефф ранее заявил, что ВСУ, возможно, смогли добиться стратегического успеха в боях в районе Бахмута Донецкой области. По словам военного, украинские войска заставили российских оккупантов понести тяжелые потери в силах и военной технике во время штурма города. Если россияне все же захватят Бахмут, им это в итоге ничего не даст.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Другие новости:

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