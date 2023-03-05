"Безжалостно вырвали сердце": в Запорожье российская ракета убила всю семью и 8-месячную девочку

Родственники погибших два дня ждали под подъездом и молились с надеждой, что спасатели найдут семью живой.

Российская ракета убила супругов и 8-месячную девочку / Коллаж фото ГСЧС, Instagram

Российские оккупанты в ночь на 2 марта безжалостно обстреляли Запорожье ракетами. Одна из них попала прямо в жилой дом. Под завалами в полностью разрушенной квартире оказалась 8-месячная девочка Эмилия и её родители. Об этом сообщила крестная мама Анна.

Женщина рассказала о неимоверной боли утраты и сообщила, что она вместе с родителями супругов всё время простояла под разрушенным домом и ждала, когда же спасатели освободят семью. Надежда Анны не угасала два дня. Всё оборвалось, когда спасатели вынесли тела её кумовьев и маленькой Эмилии, они не выжили.

"Боль, просто боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу.. Тысячу слов, за что? Я ждала 2 дня у подъезда, молилась и верила, что вас найдут живыми, почему так. Вечная память и рана на всю жизнь. Легких облаков тебе моя маленькая и навсегда для меня улыбающаяся девочка, извини, что не сохранили", — написала Анна.

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Российская ракета убила супругов и 8-месячную девочку / Коллаж фото Instagram

По данным Хортицкой варты, погибших звали Илья и Камила Фурники. Они долго прожили на западе страны, но сами были родом из села Вербово. Стоит отметить, что сейчас этот населенный пункт находится в оккупации. В Запорожье супруги вернулись всего несколько дней назад.

"Горе родителей, которые двое суток провели у руин дома, надеясь на чудо, трудно представить. Выехав из оккупированного родного села Вербово, семья некоторое время проживала на западе Украины. Несколько дней назад вернулись в г. Запорожье. Смертоносный кусок металла и чья-то прихоть способны только разрушать, уничтожать", - говорится в сообщении.

Удар ракетой по 5-этажке в Запорожье

Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Вследствие этого был практически полностью разрушен 5-этажный дом. По предварительным данным, оккупанты ударили по жилому дому из ЗРК С-300.

В ГСЧС сообщали, что в Запорожье в результате ракетного удара разрушены этажи с первого по пятый 5-этажного жилого дома в пределах одного подъезда.

Одну из уцелевших жительниц дома – Екатерину Мельник – нашли заблокированной среди обломков разрушенного жилья. Она держала на руках своего кота и ждала спасения. Теперь Екатерина осталась без квартиры и без вещей.

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