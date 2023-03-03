Переговоры Киева и Москвы возможны после деоккупации Запорожья и Херсонщины - советник Залужного

У Украины в этой войне нет пути назад. Мы больше не будем терять свои территории, а будем двигаться вперед, заявил Виктор Назаров.

Генерал Виктор Назаров назвал условие для переговоров Киева и Москвы / Фото Громадське

Переговоры Украины и страны-агрессора России возможны как минимум после деоккупации Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров в интервью изданию Spiegel.

По его словам, эти два региона имеют выход к Азовскому морю и граничат с Крымом.

"Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса", - сказал Назаров.

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Он добавил, что война таким образом переместится в границы РФ.

"Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", - отметил генерал.

По словам Назарова, у Украины в этой войне нет пути назад. Мы больше не будем терять свои территории, а будем двигаться вперед.

Генерал сказал, что наступление российских оккупантов продолжается с середины января, но у противника ограничены способности. Оккупанты могут атаковать только на узком участке фронта – в Бахмуте Донецкой области. Но и там у армии РФ нет даже тактического успеха.

Как сообщал Главред, в этом же интервью Назаров заявил, что украинские военные смогут начать контрнаступление для освобождения украинских территорий от оккупантов, когда Киев получит обещанное оружие от Запада. Также нужно время, чтобы подготовить защитников Украины к такому шагу.

Тем временем, по данным Института изучения войны, российская оккупационная армия продолжает наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и в целом на западе Донецкой области. Вместе с тем военные страны-агрессора временно свернули усилия по окружению города-крепости с юго-запада и с северо-востока.

Аналитики ISW считают, что оккупанты могут оказать давление на ВСУ, чтобы те отступили из Бахмута, сосредоточившись на северо-восточном наступлении.

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