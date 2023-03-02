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У Залужного рассказали, когда начнется контрнаступление ВСУ

2 марта 2023, 20:17
Украина ждет поступления обещанной Западом техники, также нужно время на подготовку военных.
Украинские военные, Виктор Назаров
У Залужного рассказали, когда начнется контрнаступление ВСУ/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, armyinform.com.ua

Украинские военные смогут начать контрнаступление для освобождения большего количества украинских территорий от оккупантов, когда наше государство получит обещанное оружие от Запада.

Также нужно время, чтобы подготовить защитников Украины к такому шагу. Об этом рассказал консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – генерал-майор Виктор Назаров, сообщает Der Spiegel.

"Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов", – ответил Назаров на вопрос, когда украинские бойцы смогут пойти контрнаступление.

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Также он подчеркнул, что нужно основательно подойти к вопросу логистики. В этой войне важны не только технологии, но и логистика, отмечает консультант главнокомандующего ВСУ.

"Каждый генерал должен обращать внимание на свои резервы. Только тогда, когда вопрос логистики будет решен, наступление начнется", – отмечает Назаров.

Контрнаступление украинских военных

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что весной 2023 года украинские военные будут готовы перейти к контрнаступлению.

Российский блогер, журналист Майкл Наки спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте весной и летом. По его словам, наиболее перспективной целью для контрнаступления ВСУ является Запорожское направление. Журналист отметил, что важным условием является поставка вооружений Украине.

В то же время экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука объяснил, что может помешать масштабному контрнаступлению ВСУ. Он выразил сомнения, хватит ли Украине той военной техники, предоставление которой анонсировал Запад. Во время операций контрнаступления наземная бронетехника должна иметь поддержку с воздуха, в частности самолетами и вертолетами, объяснил эксперт.

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