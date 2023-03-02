УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Так мы признаем приближение 3-й мировой": в Эстонии обратили внимание на ошибку Запада в отношении Украины

2 марта 2023, 19:13
Украина может оказаться в серой зоне, в которой единственным способом сдерживания РФ будет ядерное оружие.

Украинские военные, НАТО, Урмас Рейнсалу
В Эстонии заявили, что Украину нужно принять в НАТО/ 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода, УНИАН

НАТО не должно исключать Украину из транснационального альянса, пытаясь таким способом остановить Россию и достичь мира. В таком случае Украина может оказаться в серой зоне, где единственным способом сдерживания дальнейшей агрессии страны-оккупанта России будет ядерное оружие.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Newsweek. Он подчеркнул, что Альянс не может игнорировать амбиции Украины по вступлению, в то время как ей грозит российский реваншизм.

видео дня

Рейнсалу отмечает, что для сдерживания России недостаточно просто придерживаться политики "открытых дверей" и говорить о "возможном членстве Украины".

По его словам, если НАТО скажет, что не примет Украину как нового члена после войны, то это будет означать, что Альянс предсказывает возможную новую войну с Россией и боится, что страны-члены в нее будут втянуты.

"Если мы скажем, что на практике мы не будем рассматривать Украину как члена НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или предсказываем, что Россия нападет снова, и тогда страны НАТО будут втянуты в мировую войну или, по крайней мере, в войну за европейский континент... Это уже признание того, что крупномасштабная война повторится. И это то, что я считаю очень опасным с нашей точки зрения, что мы уже признаем, что мы не обуздали опасность или мы не знаем исход текущей войны", – заявил министр иностранных дел Эстонии.

Перспективы вступления Украины в НАТО

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но после завершения войны с Россией. По его словам, сейчас нужно перевооружить Украину и внедрить реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "свои сроки" относительно членства нашей страны в Европейском Союзе и НАТО. Он считает, что наша страна может стать членом ЕС уже через два года, а присоединиться к НАТО – после победы в войне.

Напомним, ранее дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что западные страны уже даже не обсуждают перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС. Этот вопрос уже решен.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине НАТО Эстония вторжение России Североатлантический альянс
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:20

Российские партизаны станут еще жестче и решительнее

19:17

Жена Брюса Уиллиса показала, как актер переживает деменцию

19:13

"Так мы признаем приближение 3-й мировой": в Эстонии обратили внимание на ошибку Запада в отношении УкраиныВидео

18:57

"По меньшей мере год": у Залужного дали неутешительный прогноз по окончанию войны в УкраинеВидео

18:41

Бывшая невестка Елизаветы II откровенно рассказала, что думает про принца Гарри и Меган МарклВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:35

Блинкен поставил условие Лаврову из-за Украины: детали переговоровВидео

18:24

Путинистка Цыганова назвала украинцев "сатанистами" и призвала похищать украинских детей

18:21

Украину может затрясти до 7 баллов: эксперт рассказал, выстоят ли дома в сейсмоопасных зонахВидео

18:13

Какой предмет вы увидели первым: быстрый тест по картинке расскажет, от чего надо избавиться в жизниВидео

Реклама
18:03

Астролог назвала самый опасный день марта: возможна атака химическим оружиемВидео

17:56

Лунный календарь стрижек на март 2023: удачные и опасные дни для смены имиджа

17:56

Любого обведут вокруг пальца: 3 самых хитрых знака зодиакаВидео

17:49

Иво Бобул извинился перед женщинами за сексистские высказыванияВидео

17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

17:14

РФ активизировала информкампанию вокруг обороны Бахмута: Маляр перечислила российские фейкиВидео

17:10

В Украине будет аномальная весна: климатолог озвучила восхитительный прогнозВидео

17:10

Массированных ракетных ударов может больше не быть: РФ придумывает новую тактику - ГуменюкВидео

16:34

Все дело в цвете: что означает, когда кошка переходит дорогу

16:32

Стали известны 3 знака зодиака, которые имеют самую сильную интуицию: счастливчики судьбыВидео

16:17

147 млн грн: Вакарчук в Лондоне для украинцев собрал на концерте гигантскую суммуВидео

Реклама
16:09

Легальные операторы игрового бизнеса поддерживают стремление государства увеличить доходы бюджета, - UGC реклама

16:07

Около 70% киевлян позитивно оценивают работу мэра Виталия Кличко, - соцопрос

16:05

Чем удобрить землю весной, если нет навоза: достойные альтернативы для вашего огородаВидео

16:05

"Упадет в ноги Байдену и скажет "Дай дожить": есть 2 варианта устранения Путина – экс-депутат ГосдумыВидео

16:00

День ангела в марте 2023 по церковному календарю: кто отметит именины

15:57

Будут падать дома: в Украине могут быть сильные землетрясения - эксперт по строительствуВидео

15:54

Новая "бавовна": в России на заводе взорвался гигантский военно-транспортный самолет

15:45

Они разлетаются за минуту просто горячими: сногсшибательный рецепт пирожков из лавашаВидео

15:27

Так делают модницы: как носить серую одежду, чтобы выглядеть стильноВидео

15:26

Блинкен встретился с Лавровым первый раз с момента вторжения РФ в Украину - CNNВидео

15:13

Что будет, если черная кошка перебежала дорогу, и как отвести беду

15:10

Недолго горевала: Мадонна показала нового мальчика-игрушку

14:58

Что увидели первым: тест по картинке раскроет настоящего скупердяяВидео

14:53

Их ищут все огородники: 5 самых урожайных сортов томатов, которые восхищают своим вкусомВидео

14:52

Украина получит новую партию Gepard и Iris-T от Германии: Шольц сделал заявлениеВидео

14:50

Гороскоп на завтра 3 марта 2023: Тельцам – раздумия, Львам - вдохновениеВидео

14:46

67% украинцев убеждены, что РФ выдыхается, а Украина победит - опросВидео

14:44

"Хотят лишить РФ исторической памяти, традиций и языка": Путин побредил о "теракте" на Брянщине

14:40

Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делатьВидео

14:31

Закулисье изумрудного бизнеса Колумбии: премьера нового сезона Мира наизнанку с Дмитрием КомаровымВидео

Реклама
14:20

Результат впечатляет: зачем изобретательные японцы ставят бутылки с водой возле своих домовВидео

14:07

Масштабная провокация как раз в стиле Кремля: тупо, криво и топорномнение

14:01

Путин взбесился и налетел на Кабаеву: он ошалел из-за фото в СМИ дворца, где живет с любовницей – СМИВидео

13:46

Королевский эксперт: неугодная Меган спровоцировала Чарльза выгнать семью из домаВидео

13:36

"Бойтесь своих партизан": в ОП и ГУР отвергли причастность Украины к "ДРГ" в Брянской области

13:14

Путину стало хуже, он пройдет курс терапии, а "под камеры" выйдет двойник – СМИВидео

12:55

То ли "добровольческий корпус", то ли провокация Кремля: все, что известно о боевой ЧС на БрянщинеВидео

12:43

Где славная школа провокаций ФСБ?мнение

12:31

Крым будут освобождать "по-другому": Данилов заявил об изменении стратегии деоккупации полуостроваВидео

12:27

Как сделать омолаживающий макияж после 50-ти: 6 секретов опытных визажистов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять