"Так мы признаем приближение 3-й мировой": в Эстонии обратили внимание на ошибку Запада в отношении Украины

Украина может оказаться в серой зоне, в которой единственным способом сдерживания РФ будет ядерное оружие.

В Эстонии заявили, что Украину нужно принять в НАТО/ 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода, УНИАН

НАТО не должно исключать Украину из транснационального альянса, пытаясь таким способом остановить Россию и достичь мира. В таком случае Украина может оказаться в серой зоне, где единственным способом сдерживания дальнейшей агрессии страны-оккупанта России будет ядерное оружие.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Newsweek. Он подчеркнул, что Альянс не может игнорировать амбиции Украины по вступлению, в то время как ей грозит российский реваншизм.

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Рейнсалу отмечает, что для сдерживания России недостаточно просто придерживаться политики "открытых дверей" и говорить о "возможном членстве Украины".

По его словам, если НАТО скажет, что не примет Украину как нового члена после войны, то это будет означать, что Альянс предсказывает возможную новую войну с Россией и боится, что страны-члены в нее будут втянуты.

"Если мы скажем, что на практике мы не будем рассматривать Украину как члена НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или предсказываем, что Россия нападет снова, и тогда страны НАТО будут втянуты в мировую войну или, по крайней мере, в войну за европейский континент... Это уже признание того, что крупномасштабная война повторится. И это то, что я считаю очень опасным с нашей точки зрения, что мы уже признаем, что мы не обуздали опасность или мы не знаем исход текущей войны", – заявил министр иностранных дел Эстонии.

Перспективы вступления Украины в НАТО

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но после завершения войны с Россией. По его словам, сейчас нужно перевооружить Украину и внедрить реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "свои сроки" относительно членства нашей страны в Европейском Союзе и НАТО. Он считает, что наша страна может стать членом ЕС уже через два года, а присоединиться к НАТО – после победы в войне.

Напомним, ранее дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что западные страны уже даже не обсуждают перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС. Этот вопрос уже решен.

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