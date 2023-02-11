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Когда Украина вступит в НАТО и ЕС: Зеленский озвучил сроки

11 февраля 2023, 13:37
Владимир Зеленский раскритиковал "пессимистические" прогнозы мировых лидеров о вступлении Украины в НАТО и ЕС.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "свои сроки" в контексте членства нашей страны в Европейском союзе и НАТО.

В ходе саммита, организованного банком JP Morgan, президент отметил, что наша страна может стать членом ЕС уже через два года. Зеленский раскритиковал "пессимистические" прогнозы мировых лидеров, которые говорят, что для полноценного членства Украины в ЕС, ей понадобиться минимум 10 лет.

"Мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина может присоединиться к НАТО после победы в войне. По его словам, это случится прежде, чем западные лидеры одобрят украинский "пакет по гарантиям безопасности".

"Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", - отметил лидер Украины.

Напомним, на фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

Также сообщалось, что в НАТО заявили о готовности к прямому боевому столкновению с Россией. Об этом сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью RTP.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине НАТО Владимир Зеленский
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